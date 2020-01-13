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شرب الشاي يمكن أن يطيل العمر عاما على الأقل

13
JANUARY
2020
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ترتبط ثقافة بعض الشعوب بشرب الشاي بأنواعه المختلفة. الآن تشير دراسة جديدة إلى أن تناول الشاي بشكل منتظم يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول بمقدار عام واحد على الأقل.
 
كشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين، أن شرب الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يطيل عمر الإنسان لمدة عام على الأقل. وقال مؤلف الدراسة الدكتور، شينيان وانغ، إن استهلاك الشاي المعتاد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب الموت، وأشار إلى أن الفوائد الصحية تعود أكثر للشاي الأخضر، ولشرب الشاي على المدى الطويل.
 
وشارك في هذه الدراسة 100.902 مشارك تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كانت إحداهم تشرب الشاي بانتظام، بينما تشرب الأخرى الشاي بمعدل أقل من 3 أكواب في الأسبوع، وتم تقييم المشاركين على مدار 7 سنوات، حيث كشفت التحليلات أن الذين يشربون الشاي بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعاشو في المتوسط 1.26 سنة أطول ممن يشربون الشاي نادرا. وعلى الرغم من أن السبب غير واضح، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن ذلك ربما يعود إلى البوليفينول الموجود في الشاي، وهي مادة كيميائية ذات خصائص مضادة للأكسدة.
 
وبالتعمق في النتائج، نظر الباحثون في أنواع الشاي الأكثر فعالية، فوجدوا أن الشاي الأخضر هو الأكثر فائدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
 
يقول مؤلف الدراسة الرئيسي، دونغ فنغ غو: "اقترحت دراسات الآليات أن المركبات النشطة بيولوجيا في الشاي، وهي البوليفينول، لا تخزن في الجسم على المدى الطويل، لذلك يكون تأثير الشاي على القلب مرتبط بتناول الشاي بشكل متكرر على مدى فترات طويلة".
 
يتوقع الباحثون أن يعود تأثير الشاي الأخضر، لكونه أكثر ثراء من الشاي الأسود في البوليفينول، أو لأنه يتم تقديم الشاي الأسود مع الحليب في الكثير من الأحيان، وهو ما قد يحمل تأثيرا سلبيا على وظائف القلب. في الوقت نفسه، وجدت الدراسة أيضا أن الآثار الوقائية للشاي كانت أكثر وضوحا للرجال عنها في النساء.
 
يتابع الدكتور وانغ: "لعل أحد أسباب ذلك هو استهلاك الرجال لكمية أكبر من الشاي بالمقارنة مع 20% فقط من النساء، كذلك فكانت نسبة وفيات النساء جراء الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية أقل بكثير من الرجال، وهو ما يبرز دلالات هذه الإحصائية بين الرجال".
 
يأمل الباحثون في متابعة الدراسات حول هذا الموضوع لفهم الآثار الوقائية للشاي، إلا أنهم ينصحون بالتعامل مع تلك النتائج بحذر، حيث يقول أخصائي التغذية في جامعة أستون، الدكتور دوان ميلور: "كما هو الحال مع جميع الدراسات التي أجريت على مجموعات مثل هذه، لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بالوفيات، سوى أن شرب الشاي مرتبط بحياة أطول، فمن الممكن أن تكون أشياء أخرى قد فعلوها بعد أن توقفوا عن شرب الشاي هي ما زادت من المخاطر".
روسيا اليوم
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