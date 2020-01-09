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عشرات الإصابات بمرض تنفس غامض بالصين يذكر بوباء سارس

9
JANUARY
2020
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قالت السلطات الصحية المحلية في الصين، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بنوع جديد من الالتهاب الرئوي الفيروسي المرتبط بسوق المواد الغذائية وسط البلاد قد ارتفع إلى أربع وأربعين حالة، فيما يذكر بتفشي بوباء سارس 2002-2003.
 
وقالت مفوضية الصحة في مدينة ووهان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن من بين تلك الحالات التي شخصت منذ الحادي عشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي، صنفت إحدى عشرة حالة بالحرجة.
 
وأضافت المفوضية أن كافة الحالات تخضع للعلاج في عزل صحي وأن 121 شخصاً كانوا على اتصال وثيق بتلك الحالات تحت المراقبة.
 
وقالت السلطات إن العرض الأكثر شيوعاً هو الحمى، مع ضيق في التنفس إضافة إلى ظهور التهاب الرئة في "عدد محدود" من الحالات، بدون مزيد من التفاصيل.
 
وأوضحت المفوضية أنه لم تظهر دلائل على انتقال العدوى من شخص لآخر.
 
فيما لا يزال سبب المرض غامضاً، فإنها استبعدت الأمراض التنفسية المعروفة ومنها إنفلونزا الطيور، التي ظهرت على فترات في الصين بين المتعاملين مع الدواجن الحية.
 
ومعظم الحالات تم رصدها في سوق مأكولات بحرية في ضواحي مدينة ووهان مترامية الأطراف جنوب الصين، حيث تشمل المعروضات حيوانات برية تنقل فيروسات خطيرة للبشر.
 
وقالت اللجنة إن السوق تم تطهيره وإن تحقيقاً يجري في صلته بتفشي الوباء.
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