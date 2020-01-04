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"تقنية" تكشف سرطان الثدي بدقة أكبر من الأطباء

4
JANUARY
2020
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وفقاً لدراسة من إعداد "غوغل هيلث"، يمكن لتقنيات الذكاء الصناعي اكتشاف سرطان الثدي بمستوى دقة أكبر من الأطباء.

وقالت الوحدة التابعة لشركة "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل"، في مدونة نُشرت أمس، إنّ قراءة تقنيات تصوير الثديين بالأشعة السينية قد قلّلت من النتائج الإيجابية الخاطئة، حيث يجري تشخيص النساء الأصحاء بالمرض، ومن النتائج السلبية الخاطئة كذلك، حيث يُفتقد التشخيص السليم للمرض. وقلل النظام من النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 5.7% في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن أكثر من 28 ألف حالة تصوير للثديين أجريت هناك وفي المملكة المتحدة كذلك.

وتعد تقنيات الذكاء الصناعي أفضل كثيراً في قراءة نتائج المسح الضوئي للثديين، وغالباً ما تتفوق في ذلك على الخبراء. وفي العام الماضي، نشرت "غوغل" بحثاً أظهر إمكانية استخدام هذه التقنية في معرفة ما إذا كان سرطان الثدي قد انتشر إلى العقد الليمفاوية المحيطة، مما يساعد علماء الأمراض على إجراء التشخيصات بصورة أكثر دقة. حسبما ذكر موقع "بلومبرغ".

كما تُدرّب شركة "غوغل" كذلك، تقنيات الذكاء الصناعي للمساعدة في تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يعيش المريض أو يتوفى، من واقع استخراج الآلاف من نقاط البيانات للمساعدة في إجراء التوقعات بشأن النتائج.

ومع ذلك، خلصت الشركة إلى أنّه يتعين عليها التحرك بحذر عند استخدام بيانات المرضى. ففي عام 2017 قالت الجهات الرقابية في المملكة المتحدة إنّ وحدة الذكاء الصناعي في شركة "ألفابيت"، وحدة "ديب مايند"، قد تعمدت انتهاك قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة عند اختبار أحد التطبيقات المعنية بتحليل السجلات الطبية العامة من دون إخبار المرضى باعتزامها استخدام بياناتهم الطبية من دون علمهم.

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