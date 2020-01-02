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احذر هذه الأطعمة.. تخفض مستوى الطاقة لديك

2
JANUARY
2020
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تتحكم الأطعمة في صحتنا بصورة كبيرة، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تتسبب في انخفاض مستوى الطاقة لديك، لذا بجب التقليل منها أو التوقف عن تناولها.
 
فإذا كنت تشعر بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لديك، فقد تكون هذه الأطعمة هي المسؤولة عن حدوث ذلك، ولذلك يجب إعادة النظر في تناولها وتجنبها بقدر المستطاع، وفقا لموقع "ويب طب".
 
حبوب الإفطار
 
يعتقد كثير من الأفراد أن الإفطار الأفضل للكبار والصغار هو حبوب الإفطار، ولكن ليست جميعها مثالية لتبدأ بها يومك، فالحبوب التي تحتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك.
 
فالسكر يرفع الطاقة سريعا، ولكن هذا لا يستمر لفترة طويلة، وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك فإنه يحدث اضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ وبالتالي تفقد قدر كبير من الطاقة.
 
مشروبات الطاقة
 
يعتقد كثير من الأشخاص أن مشروبات الطاقة هي السبيل المثالي لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة فهذا يعد اعتقاد خاطئ، كونها مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة فيشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل.
 
وبالتالي يزداد تعب الجسم وقلة نشاطه وطاقته فيما بعد.
 
الخبز الأبيض
 
هناك الكثير من أنواع الخبز التي يتم تصنيعها بالدقيق الأبيض، والتي ينصح بتجنبها واستبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.
 
أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقت طويل لامتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.
 
الأطعمة المقلية
 
تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها بالجسم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.
 
وينطبق هذا على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة، والتي تستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها بدلاً من تحويلها إلى طاقة.
 
مشروبات الكافيين
 
في حال تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كافيين معتدلة يوميا، فسوف تكون مفيدة للصحة وتعزز الطاقة لديك، ولكن إذا أصبحت تعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصة في الأوقات القريبة من النوم، فإنها سوف تضر جسمك لأنه يقلل من رغبتك في النوم، وبالتالي لا تحصل على القدر الكاف منه، وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.
 
الأغذية منخفضة السعرات الحرارية
 
إذا قمت بتقنين السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل يومي أكثر من اللازم، فسوف يعطي دماغك الإشارة بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.
 
والأفضل هو تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، أو تنتظر حتى تشعر بالجوع الشديد.
 
الأطعمة منخفضة الحديد
 
يساعد الحديد في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص من النظام الغذائي الخاص بك، فسوف يقلل من مستويات الطاقة في جسمك ويزداد شعورك بالتعب والخمول.
 
ولذلك ينصح أن يحتوي غذائك اليومي على كمية مناسبة من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضروات الورقية واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.
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