living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقص الحديد.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

28
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتمتع الحديد بفوائد صحية عديدة، لذا ينبغي مواجهة نقصه بالجسم على وجه السرعة من خلال التغذية الصحية، مع مراعاة عدم تناول مكملات الحديد إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على ذلك.
 
وبحسب البروفيسورة الألمانية جيورجيا ميتسجيروت، فإن الحديد يحظى بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يلعب دورا محوريا في بناء الدم ويسهم في التطور العصبي ويشترك في العديد من عمليات الأيض.
 
وأضافت أستاذة علم الدم وعلم الأورام، أن نقص الحديد في الجسم يعد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعا في العالم، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين والفتيات في سن الإنجاب والحوامل.
 
التهاب المعدة
 
وإلى جانب التغذية غير السليمة قد يرجع نقص الحديد إلى بعض الأمراض مثل الأمراض المصحوبة بنزيف مزمن كالتهاب المعدة، وسوء امتصاص الحديد الناجم عن قلة إنتاج العصارة الهضمية أو تعاطي أدوية معينة.
 
وتتمثل أعراض نقص الحديد في شحوب الوجه وجفاف البشرة وتقصف وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتشقق زوايا الفم والتعب المستمر وقلة التركيز والضعف العام واختلال التحكم في درجة حرارة الجسم.
 
التغذية الصحية
 
وأشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال، إلى أنه يمكن مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية الصحية المتوازنة، موضحة أن الرجل يحتاج إلى 10 ميليغرامات من الحديد يوميا، في حين تحتاج المرأة إلى 15 ميليغراما، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية,
 
وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية بصورة أفضل.
 
وحذرت جال من تناول مكملات الحديد دون استشارة الطبيب، حيث قد يرفع ذلك على المدى الطويل خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسرطان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout