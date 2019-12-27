living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يمكن لعملك أن يقتلك؟

27
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشير دراسة حديثة إلى أن العمل 8 ساعات يوميا على مدار أسبوع قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
 
وحلل العلماء من جامعة لافال في كيبك بكندا، البيانات الصحية لـ3500 من موظفي المكاتب، وأظهرت النتائج أن العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى الثلثين.
 
وكشفت النتائج أن الموظفين الذين عملوا على الأقل 40 ساعة في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% لارتفاع ضغط الدم، من الأشخاص الذين يعملون 35 ساعة في الأسبوع أو أقل.
 
بينما أظهرت الدراسة أن أولئك الذين قضوا أكثر من 49 ساعة في المكتب معرضون لخطر أكبر بنسبة 70%.
 
وقال الخبراء إن الضغط وعدم النوم الكافي وعدم ممارسة التمارين الرياضية، هي الأسباب الكامنة وراء الضغط على الجسم.
 
وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عرضة لخطر متزايد للمعاناة من السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو أمراض الكلى.
 
 ونظرت الدراسة التي استمرت خمس سنوات لدى عمال الياقات البيضاء white-collar employees (وهو مصطلح يطلق على أولئك الذين يقومون بعمل ذهني مكتبي مثل المديرين والمتخصصين)، في ثلاث شركات تأمين في كيبك.
 
وتضمنت الدراسة ثلاث موجات من الاختبارات في السنوات الأولى والثالثة والخامسة، ووجدت النتائج أنه بالمقارنة مع أولئك الذين عملوا أقل من 35 ساعة في الأسبوع، فإن العمل أكثر من 40 ساعة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
 
ويشير الباحثون إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذا الارتفاع في ضغط الدم فإنه قد يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.
 
ويزيد العمل ما بين 41 و48 ساعة كل أسبوع ما نسبته 54% من خطر ارتفاع ضغط الدم المقنع (يكون فيها الضغط الدموي مرتفعا عند القياس و منخفضا بقية اليوم)، و42% لارتفاع ضغط الدم المستمر.
 
وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل خطر أخرى بما في ذلك الإجهاد الوظيفي والعمر والجنس وحالة التدخين والتعليم ومؤشر كتلة الجسم.
 
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور كزافييه ترودل: "يرتبط كل من ارتفاع ضغط الدم المقنع والمستدام بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
 
وأضاف: "يجب أن يدرك الناس أن ساعات العمل الطويلة قد تؤثر على صحة القلب، وإذا كانوا يعملون لساعات طويلة فعليهم سؤال الطبيب حول إجراء فحص ضغط الدم لديهم على مدار اليوم باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه".
 
ولم تشمل الدراسة أيا من عمال الياقات الزرقاء Blue-collar Workers (الذين يقومون بعمل يدوي ميداني)، وهو ما يجعل النتائج غير قابلة للتطبيق على جميع أنواع العمل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout