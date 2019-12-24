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تساقط الشعر hair loss: الأسباب والعلاج (د. حنينا ابي نادر)

24
DECEMBER
2019
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غالبًا ما يكون لدى الإنسان 150 ألف شعرة ، ومن الطبيعي خسارة ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا . وعادةً ما يحدث تساقط الشعر بين سن الـ 15 والـ 29 . وقد تُعزى أسبابه إلى الإجهاد الشديد الحاد ، والالتهابات (الفطريّة، وفيروس نقص المناعة البشري) ، والخلل الوراثي والخلل في الهرمونات، وتناول الأدوية مثل حبوب منع الحمل الفمويّة OCPوالستيرويدات ، والعلاج الكيميائيّ ، ونقص الحديد والزنك ، وقصور الدّرقيّة ، وخسارة الوزن السريعة ، كما أنّه قد يحدث بعد الحمل ، وبسبب مرض السّكّري والأمراض النفسيّة مثل هَوَس نتف الشعر trichotillomania.


إنّ معالجة السبب تكتسي أهمّيّة كبرى . ويُمكن إعطاء المريض الحديد في حال كان مصابًا بفقر الدم ، والفيتامين B مثل B3 وB7 (بَيوتين) ودواءالستيرويد في بعض حالات المناعة الذاتيّة . كما أنّ الفيتامينات مثل الفيتامين A وC وD تساعد على نمو الشعر . وتجدر الإشارة إلى أنّ تساقط الشعر الوراثي هو شائع وقد يكون غير قابل للانعكاس .


في إطار علاج هذه الحالة، يُعتبر الـ " مينوكْسيدِيل " Minoxidil دواءً يسبّب توسيع الأوعية الدمويّة وبالتالي يحسّن تدفّق الدم ويُمكن وصفه بعد زيارة الطبيب . وقد يتطلّب الأمر 6 أشهر تقريبًا لكي تبدأ النتائج بالظهور. والبلازماالغنيّةبالصفائحالدمويّةPRPهي أيضًا علاج جديد نقوم به حديثًا ويُظهر نتائج جيّدة .


03944331 Hanina.abinader@gmail.com

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