living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البدانة في منتصف العمر تزيد من خطر الإصابة باضطراب سرقة الذاكرة

23
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصلت دراسة واسعة إلى أن الإصابة بالسمنة في الخمسينات من العمر تزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من العمر.
 
وتتبع الباحثون خلال الدراسة أكثر من مليون امرأة في المملكة المتحدة بأحجام مختلفة على مدار عقدين تقريبا، وكانت المشاركات اللائي لديهن مؤشر كتلة جسم يزيد عن 30، اللائي يعتبرن بدينات، أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالخرف، مقارنة بالنساء اللائي يتمتعن بصحة جيدة.
 
وتشير النتائج إلى أن الحفاظ على وزن صحي هو وسيلة جيدة لتفادي اضطراب سرقة الذاكرة في مرحلة الشيخوخة.
 
وتؤدي الدهون إلى تصلب وتضييق الشرايين، ما ينتج عنه نقص تدفق الدم إلى خلايا المخ بسبب الأوعية التالفة، وهو أحد أسباب الإصابة بالخرف.
 
لكن الدراسة الحديثة شككت في الفكرة قديمة العهد القائلة إن اتباع نظام غذائي فقير وقلة ممارسة الرياضة يمكن أن تؤدي إلى الخرف، بغض النظر عن الوزن.
 
وتشير النتائج إلى أن السلوكيات غير الصحية كانت علامة على المرض قبل سنوات من التشخيص، وليس سببا محتملا.
 
واقترح علماء جامعة أكسفورد أن مرض الدماغ قد يدفع الناس إلى تناول طعام أقل فائدة وتغذية أو أن يكونوا أقل نشاطا، ولكن من غير الواضح كيف يتم ذلك.
 
وشملت الدراسة 1137000 امرأة من مواليد المملكة المتحدة بين عامي 1935 و1950، ولم يكن لديهن إصابة بالخرف في بداية الدراسة.
 
واعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 20 و25 هو المؤشر الصحي، في حين كان 30 أو أعلى علامة على المعاناة من السمنة المفرطة، وفقا لقياسات هيئة خدمات الصحة الوطنية.
 
وتابع الباحثون النساء لمدة 18 عاما في المتوسط، ووقع تشخيص 18695 امرأة بالخرف، بعد مرور 15 عاما من بداية الدراسة.
 
وبعد الأخذ في الاعتبار عدة عوامل أخرى، وجد الباحثون أن النساء اللائي كن بدينات في بداية الدراسة تعرضن لخطر أكبر للإصابة بالمرض.
 
وسجلت النتائج تشخيص 2.1% بالخرف لدى النساء البدينات، مقارنة بـ1.6% من النساء اللائي يملكن مؤشر كتلة جسم صحي.
 
وخلص الباحثون إلى أنه إذا أراد الناس تقليل خطر الإصابة بالخرف، فيجب عليهم التركيز على فقدان الوزن الزائد.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout