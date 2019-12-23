living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا.. دُمى "رخيصة" تهدد صحة الأطفال بأمراض خبيثة

23
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت دُمى مصنوعة في الصين وجرى بيعها في بريطانيا، مؤخرا، حالة من القلق في صفوف المستهلكين بعدما نبّه مسؤولون إلى أنها تحتوي موادا كيماوية تسبب السرطان والعقم.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن الدمى التي جرى رصدها في محل للبيع بالجملة في مدينة نوتنغهام، تضم مستوى مرتفعا جدا من مادة "الفثالات".
 
ويتعلق الأمر بالدمى التي تعرف في السوق البريطانية بـ"سويت فاشن" و"غيرل بيوتيفيل"، وتباع كل واحدة منها بما يقارب ثلاثة جنيهات إسترلينية.
 
ولم تحصل هذه الدمى على موافقات تتعلق بالأمان، لكنها توزع في كافة المناطق البريطانية، ويقول خبراء إنها نسخ مقلدة ورخيصة من دمية "باربي" وغيرها من الدمى الشهيرة.
 
ويلجأ مصنعو هذه الدمى الرخيصة إلى مستوى عال من الفثالات حتى يجعلوا البلاستيك المستخدم في عملية الصناعية أكثر صلابة، متجاوزين الحد الموصى به من قبل الهيئات الصحية العالمية.
 
ونصحت العضو في مجلس مدينة نوتنغهام، جيني بيلي، بالابتعاد عن الدمى الرخيصة خلال أعياد الميلاد، وخصوصا مع تدفق سلع صينية بشكل واسع.
 
وأضافت أن هذه الدمى الرخيصة لم تحصل على علامة الجودة والأمان، كما أنها لم تخضع بشكل نهائي للاختبارات الصحية على غرار المنتجات الأخرى التي تباع بشكل قانوني في بريطانيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout