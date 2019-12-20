living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشياطين الحمر" تعتلي عرش الفيفا ونسور قرطاج الأولى عربيا

20
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حافظ منتخب بلجيكا للعام الثاني على التوالي على صدارة ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر الخميس بتقدمه على نظيريه الفرنسي والبرازيلي على التوالي.
 
وأنهى منتخب "الشياطين الحمر" المتوج ببرونزية مونديال روسيا 2018 عام 2019 في صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، مقابل 1733 لفرنسا بطلة العالم و1712 للبرازيل التي توجت هذا العام بلقب  كوبا أميركا على أرضها.
 
ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى تبدلا بالمقارنة مع نهاية عام 2018 حيث بقيت على حالها، لكن المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم تراجع من المركز الرابع إلى السادس ليحل مكانه المنتخب الإنجليزي.
 
وواصل المنتخب الإيطالي غيابه عن نادي العشرة الأوائل، لكنه تقدم من المركز الثامن عشر الذي أنهى به عام 2018، إلى المركز الثالث عشر.
 
على صعيد المنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة في المركز 27 تلاه الجزائري (35) ثم المغربي (43)ومن بعده المصري (51).
 
وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العشرة الأوائل:
 
1- بلجيكا 1765 نقطة
 
2- فرنسا 1733
 
3- البرازيل 1712
 
4- إنجلترا 1661
 
5- الاوروغواي 1645
 
6- كرواتيا 1642
 
7- البرتغال 1639
 
8- اسبانيا 1.636
 
9- الأرجنتين 1623
 
10- كولومبيا 1622
 
وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية العشرة الأوائل:
 
1 - تونس (27)
 
2- الجزائر (35)
 
3- المغرب (43)
 
4- مصر (51)
 
5- قطر (55)
 
6- السعودية (67)
 
8- العراق (70)
 
9- الإمارات (71)
 
10 - سوريا (79)
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout