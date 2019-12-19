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انتبه من السمنة.. لها علاقة بسرطان الثدي!

19
DECEMBER
2019
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لطالما ربطت الأبحاث السمنة بكثير من الأمراض، آخرها كان أنها يمكن أن تزيد احتمال الإصابة بالسرطان، وخصوصا الثدي عند النساء.
 
في التفاصيل، قال متخصصون في جمعية السرطان الأميركية، إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يتناقص مع فقدان الوزن الزائد، حيث حلل العلماء بيانات 180 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 عاماً، فما فوق، وفقاً لـ EurekAlert قدر وزنهم 3 مرات في 10 سنوات، وهو ما أعلنت عنه وكالة "سبوتنيك".
 
وأظهرت النتائج أن النساء اللائي فقدن وزنهن كن أقل عرضة للإصابة بالسرطان، لذلك فإن النساء اللائي فقدن 2-4.5 كغ أصبن بمرض السرطان أقل بنسبة 13%.
 
في الوقت نفسه، ساهم فقدان الوزن من 4.5 - 9 كغ في تقليل المخاطر بنسبة 16%، وفقدان أكثر من 9 كغ - بنسبة 26%. أما بالنسبة لتلك اللواتي فقدن الوزن، ولكن بعد ذلك استعدنه، انخفض خطر الإصابة بالأورام بشكل طفيف.
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