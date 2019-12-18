living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقار يضر تناوله أثناء الحمل بحاسة اللمس لدى الأطفال

18
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يمكن أن يغير بشكل دائم الطريقة التي تعالج بها أدمغة الأطفال المعلومات الحسية.
 
وعرّض الباحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري، الفئران لمضادات الاكتئاب الشائعة، في الرحم، خلال فترة الحمل وإلى غاية الأسبوعين الأولين بعد الولادة.
 
وأظهرت النتائج أن الفئران التي تعرضت لمضادات الاكتئاب، كان لها نشاط غير طبيعي في الدماغ عندما قام العلماء بدغدغة أقدامها الأمامية.
 
واستمر هذا الأمر إلى غاية مرحلة البلوغ، والذي يقول الفريق إنه يوحي بأن التعرض للعقار يمكن أن يسبب تغييرات طويلة الأمد في أدمغة الفئران.
 
وعلى الرغم من أن النتائج قد لا تكون متشابهة لدى البشر، إلا أن هذا قد تكون له آثار على الطريقة التي تعالج بها مشكلات إحساس اللمس لدى الرضع والأطفال.
 
ويعرف الاكتئاب بأنه اضطراب مزاجي خطير يسبب مشاعر مستمرة من الحزن ويؤثر في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وتشير الأبحاث إلى أن نحو 7% من النساء يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل، وفقا لمركز Mayo Clinic.
 
واكتشفت دراسة دنماركية أجريت عام 2013 أن الاكتئاب أثناء الحمل يرتبط بالولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وزيادة خطر اكتئاب ما بعد الولادة بنحو 6 أضعاف.
 
ويقول مؤلفو الدراسة الحديثة إن الأطباء يصفون بشكل متزايد مضادات الاكتئاب الشائعة (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية SSRI)، للمرضى الحوامل دون إدراك للآثار الجانبية المترتبة عن ذلك على الأجنة.
 
وارتبطت بعض الأبحاث بمضادات الاكتئاب أثناء الحمل، مع زيادة خطر الإصابة بعيوب في القلب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout