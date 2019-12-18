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تناول الطعام الحار يطيل عمر الإنسان

18
DECEMBER
2019
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إذا كنت ممن يقبلون بنهم على تناول الطعام الحار، فإن خبراء الصحة يدعونك إلى الحرص على هذه العادة، لأنها تقيك من عدة اضطرابات وأمراض، كما تساعد على تقليل احتمالات الوفاة المبكرة.
 
وكشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول الطعام الحار بشكل منتظم يقلل احتمال الوفاة المبكرة لدى الإنسان بواقع 25 في المئة.
 
وبحسب الدراسة التي أجريت من قبل معهد "نوروميد" للبحوث والتطبيب والرعاية الصحية في مدينة بيزلي الإيطالية، فإن من يأكلون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة والسكتة الدماغية بنسبة 23 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين يعرضون عن تناول الحار.
 
واعتمدت الدراسة على عينة واسعة من 22 ألف شخص راشد، ثم قامت بمواكبتهم على مدى ثماني سنوات كاملة ورصدت عاداتهم الغذائية بشكل دقيق.
 
وأوردت النتائج، أن تناول الطعام الحار، يقلل عرضة الإصابة بكافة الوفيات الناجمة عن مشاكل القلب، بنسبة 34 في المئة، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.
 
وأوردت الدراسة المنشورة في صحيفة "أميركان كوليدج كارديلوجي" المختصة في صحة القلب، أن مادة الكابسيسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار هي التي تحمي الصحة من عدة اضطرابات.
 
وكانت دراسات طبية سابقة قد كشفت أن الكابسيسين تلعب دورا هاما في تقليل التهابات الجسم، فضلا عن التصدي بشكل كبير لخلايا السرطان.
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