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قناع الذهب.. كنز من الفوائد للوجه والبشرة

16
DECEMBER
2019
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يعد قناع (ماسك) الذهب بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ إذ إنه يمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية، وفقا للعديد من الدراسات.
 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجلة "إن ستايل" أن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة.
 
وأضافت المجلة الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن الذهب يعمل أيضا على تنشيط سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، ومن ثم تستعيد البشرة المجهدة نضارتها وحيويتها.
 
وفي نفس السياق يوضح بعض خبراء التجميل للنساء طريقة استعمال قناع الذهب وفق الخطوات الآتية:
 
- يجب غسل الوجه جيدًا للتخلص من أي غبار أو أتربة ربما تكون علقت عليه خلال اليوم.
 
- وضع أحد الكريمات المرطبة على الوجه، والتدليك بشكل جيد.
 
- وضع قناع الذهب على الوجه لمدة ربع ساعة، مع الحرض على عدم القيام بتحريك عضلات الوجه خلال تلك المدة.
 
 - عقب انقضاء 15 دققية يمكن نزع قناع الذهب وغسل الوجه، ووفق الخبراء فإن المرأة ستلاحظ مع مرورو الوقت أن الوجه يزداد إشراقًا وحيوية كلما داومت على استخدامه بالشكل الصحيح.
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