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مرض السيجارة الإلكترونية "الغامض" يوقع مزيدا من الضحايا

13
DECEMBER
2019
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أكد مسؤولو صحة أميركيون، تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.
 
وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،  علاج 118 حالة جديدة في المستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأميركية حتى العاشر من ديسمبر، وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409.
 
وأُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وفق ما نقلت رويترز.
 
وأعلن مسؤولون، الشهر الماضي، اكتشاف أسيتات فيتامين (هـ)، يعتقد أنها تستخدم في منتجات تدخين إلكتروني غير قانونية تحتوي على ماريغوانا، في جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضا.
 
ووصفت مراكز مكافحة الأمراض أسيتات أسيتات فيتامين (هـ) أو أسيتات التوكوفيرول، بأنها "مادة كيميائية تبعث على القلق"، وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة. 
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