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وباء الإنفلونزا يستهدف الأطفال عام 2020

12
DECEMBER
2019
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أفادت صحيفة MedicalX Press الأمريكية بأن وباء الإنفلونزا عامي 2019 – 2020 قد يكون أصعب وأخطر من أوبئة الأعوام الماضية.
 
ويرى الأطباء الأمريكيون أن الوباء الحالي يستهدف بالدرجة الأولى الأطفال والبالغين الذين لم يتجاوز سنهم 50 عاما ويستثني المسنين كما هو الحال في الأعوام الماضية.
 
وقالت الصحيفة إن الفيروسات التابعة لبعض السلالات بدأت تنتشر قبل الأوان ببضعة أشهر. وأشارت إلى أن السلالات التي كانت تصيب البشر عادة في مارس وأبريل تم تسجيلها في الولايات الأمريكية الجنوبية. وقد بلغ عدد المصابين 1.7 مليون شخص وتوفي منهم 900 مريض.
 
مع ذلك فإن روسيا اختتمت عملية التطعيم (التلقيح) ضد الإنفلونزا. وأعلنت مؤسسة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية أنها شملت 68 مليون شخص، الأمر الذي قلل من عدد المصابين بالإنفلونزا وأمراض التنفس.
 
وشهدت 5 أقاليم روسية فقط زيادة عدد المصابين بتلك الأمراض عن المعدلات الطبية.
روسيا اليوم
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