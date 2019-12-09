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7 أخطاء شائعة يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

9
DECEMBER
2019
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يقع الرجال في عدد من الأخطاء الشائعة بنسب تفوق أكثر بكثير النساء. يدرك الكثير من الرجال أنهم على سبيل المثال يحتاجون لفقد عدد من الكيلوغرامات ولا يقومون بتقليل الكميات التي يلتهمونها من رقائق البطاطس المقلية والوجبات السريعة.
 
وبحسب موقع "WebMD"، فإن الرجال عباقرة عندما يتعلق الأمر بإيجاد عذر لتجنب زيارة الطبيب، ويورد الموقع قائمة من 7 أخطاء شائعة ويوضح آثارها الخطيرة على صحة الرجال، والتي يهدد بعضها بالوفاة:
 
 
1- استبعاد الإصابة بنوبة القلبية
يساور الرجال القلق بشأن "الكبار" في العائلة سواء الآباء أو الأجداد ولا يساورهم شك بشأن صحة قلوبهم أنفسهم. وتشير الدراسات إلى أن الرجال الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للتهديد بخطر الإصابة بنوبة قلبية. إذا كان مرض القلب يصيب الكبار بالعائلة، فربما يعاني منه الرجال في أوائل الثلاثينيات من العمر. وبغض النظر عن المرحلة العمرية يجب أن يهتم الرجل بصحة قلبه من خلال المتابعة والكشوفات الدورية.
 
2- تجاهل الشخير
يعاني حوالي نصف الرجال، الذين يصدرون صوت الشخير، من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم. لا تقتصر مشكلة الشخير على مجرد إزعاج الشخص النائم بنفس الغرفة، وإنما يمكن أن يتسبب هذا الاضطراب في توقف الرجل عن التنفس لبضع ثوان. ويرتبط الشخير أيضًا بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
 
3- تجنب الكريم الواقي من الشمس
يلتزم عدد قليل من الرجال بوضع كريم واقٍ من الشمس على الشاطئ أو عند الخروج في يوم عطلة لأماكن مفتوحة. ولا يواظب غالبية هذا العدد القليل على استخدام الواقي من الشمس في باقي الأيام. يؤكد الخبراء على ضرورة استخدام الرجال لمنتجات الحماية من الشمس التي تحتوي على SPF 30 أو درجات أعلى يوميا للوقاية من سرطان الجلد.
 
4- عدم تتبع أي ظاهرة غير معتادة
لا يهتم الرجال بتتبع أي ظاهرة غير معتادة يوميا أو كل فترة. فلا يهتم الكثير من الرجال بإحصاء عدد مرات ذهابه إلى الحمام في اليوم على الرغم من أهمية الإلمام بالمتوسط اليومي واستشارة طبيب إذا تم ملاحظة أي زيادة أو نقصان. على سبيل المثال إذا ذهب الرجل إلى دورة المياه أكثر من 8 مرات في اليوم أو أكثر من مرتين في الليل، فربما يكون هذا الأمر من مجرد حالة مزعجة. يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة طبية مثل تضخم البروستاتا أو فرط نشاط المثانة (OAB) أو حتى بعض أشكال السرطان. يجب على الرجال متابعة أحوالهم الطبيعية وعند اكتشاف أي تغير غير مألوف أن يبادروا باستشارة الطبيب على الفور.
 
5- التكاسل عن الفحص الدوري
تحرص النساء على إجراء فحوص روتينية للأسنان أكثر من الرجال، وإجراء الكشوف الدورية لدى الممارسين العامين بشكل أكثر انتظاما. ولكن يحتاج الرجال أيضا لزيارة طبيب الأسنان بانتظام. ترجع أهمية الزيارات الدورية لأطباء الأسنان والممارس العام التي تساعد على اكتشاف المشاكل عن طريق الفم وعلاجها قبل تفاقمها، مثل أعراض مرض السكري وأمراض الأمعاء الالتهابية ومرض الذئبة وحتى سرطان الدم.
 
6- التهام اللحوم والبطاطس
يقبل عدد نادر من الرجال، ما عدا النباتيين، على تناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات خلال اليوم. يقترح الأطباء تناول من 4 إلى 5 حصص من كل نظام غذائي من الفواكه والخضراوات للحفاظ على صحة القلب. كما أن الحرص على تقليل اللحوم ورقائق البطاطس المقلية والإكثار من الفواكه والخضراوات يساعد على الوقاية من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية أو سرطان أو مشاكل في الجهاز الهضمي، كما تؤدي إلى السيطرة على نسبة السكر في الدم.
 
7- الممارسات المتهورة
يهوى بعض الرجال التدخين أو القيادة بسرعة أو القفز من الطائرات، وربما تكون بعض هذه الأشياء ممتعة، ولكن جميعها يمكن أن تكون ضارة بالصحة، أو تعرض حياة الرجل للخطر. ينصح الخبراء الرجال بضرورة التفكير بروية قبل الإقدام على أي تصرف أو نشاط للتأكد من جدواها وعدم وجود مخاطر على حياة الشخص أو سلامته أو حالته الصحية.
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