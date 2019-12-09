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"مؤثرة نباتية" على مواقع التواصل تصدم معجبيها بحمية "اللحوم"

9
DECEMBER
2019
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صدمت فتاة، تعتبر من المؤثرين في مواقع التواصل، وتحظى بمتابعة واسعة من "النباتيين"، معجبيها بعد أن تناولت اللحوم فقط لشهر كامل.
 
وكانت ليز باركر، التي تحظى بمتابعة أكثر من 200 ألف شخص على إنستغرام، وأكثر من 700 ألف مشترك في قناة يوتيوب الخاصة بها، نباتية بالكامل، وتروّج لكل المأكولات والأطعمة النباتية، قد كشفت لمعجبيها أنها قضت 30 يوما في أكل اللحوم والمنتجات الحيوانية فقط، كما كشفت أن النظام الغذائي الجديد كان له بعض التأثيرات الإيجابية المدهشة على صحتها.
 
وأوضحت باركر، قرارها بشأن تناول المنتجات الحيوانية لمعجبيها على إنستغرام، وفقا لموقع فوكس نيوز الإخباري.
 
ففي منشورات على إنستغرام، كشفت باركر أنها قررت تجربة النظام الغذائي المعروف باسم "كارنيفور دايت"، بعد سماعها عن جميع الفوائد الصحية لهذه الحمية، التي تسمح لمن يطبقها بأكل المنتجات الحيوانية، مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم، فقط، من الأصدقاء الذين تحولوا من كونهم نباتيين إلى تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية فقط.
 
ودافعت باركر عن قرارها قائلة: "كان لدي نصيب عادل من النضالات الصحية ووصلت في النهاية إلى نقطة الانهيار، حيث كنت على استعداد لمحاولة أي شيء للعمل بشكل صحيح مرة أخرى".
 
 وأضافت: "لقد ابتلعت كبريائي وقررت أن أجربه. وفي اليوم التالي من بدء تطبيقه، استيقظت وشعرت بمزيد من الوضوح العقلي والتركيز الصحي أكثر مما شعرت به طوال سنوات".
 
لكن عندما تحدثت باركر عن تجربتها على قناتها في يوتيوب، كان رد فعل العديد من المعجبين بها سلبيا، حيث علّق أحد المتابعين "هذا أمر مخيب للآمال للغاية".
 
وذكرت متابعة أخرى: "لقد أصبحت نباتية بالكامل منذ 4 أعوام ونصف العام، ولم أكن أفضل صحة في حياتي مثل الآن".
 
وأضاف ثالث "يجب عليك مراجعة الطبيب بعد ذلك، وتوضحي لنا تلك النتائج بدلا من الاعتماد على ميزان لقياس وزنك وقياس الخصر لديك.. هذا بالتأكيد لن يساعدك في مسألة اضطراب الأكل الذي تعانين منه".
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