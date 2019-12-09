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ما هي ساعات النوم الضرورية حسب العمر؟

9
DECEMBER
2019
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يعد النوم من العمليات الحيوية الهامة في الجسم، وقد يتسبب عدم منح الجسم فترة كافية من النوم في الإصابة بالعديد من الأمراض.
 
 
وتتفاوت الفترات الزمنية للنوم حسب الفئة العمرية، حيث تطول عند الصغار والرضع، بينما تقل الرغبة في النوم وتتناقص عند كبار السن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية بناء على آراء أخصائيين.
 
الرضع والأطفال 
 
يحتاج الأطفال حديثي الولادة والصغار لحوالي 15 ساعة من النوم يوميا، وذلك للنمو بشكل صحيح، كما أن عدم حصول الطفل على كفايته من النوم قد يؤدي إلى مشاكل سلوكية، أو حتى الإصابة باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه.
 
 البالغين (من 26 إلى 64 سنة)
 
يكفي الشخص في هذه المرحلة العمرية أن يعطي جسمه من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.
 
ويحذر الأطباء من أن حرمان الجسم من الوقت الكافي للنوم في هذه المرحلة السنية، يهدد بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
 
كبار السن
 
تقل الحاجة للنوم مع التقدم في السن، فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يمكنهم النوم من سبع إلى ثمان ساعات ليلا، وذلك للحد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
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