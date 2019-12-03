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وجبة فاكهة يومية تقي من الإصابة بالسكري!

3
DECEMBER
2019
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أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر يوميا معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 25%.
 
وتعتبر العلاقة بين تناول السكر والإصابة بالسكري قوية، حيث يعتقد الباحثون أن السكر يرفع خطر الإصابة بمرض السكري بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بسبب تأثير الفركتوز المباشر على الكبد، مما يسبب مرض الكبد الدهني ومقاومة الأنسولين الموضعية، ما يؤدي إلى إنتاج غير طبيعي للأنسولين في البنكرياس ويرفع خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.
 
وبشكل غير مباشر، يؤدي تناول السكر الزائد إلى زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم، والتي تعمل كعوامل خطر منفصلة تؤدي للإصابة بالسكري 2.
 
لذا ينصح خبراء التغذية، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، باستبدال السكر التقليدي بسكر الفاكهة، لأن السكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات يتم هضمها وامتصاصها ببطء أكبر مما يجعل احتمالات ارتفاع مستويات السكر في الدم أقل بكثير.
 
وقد أظهرت الدراسات أن تناول وجبة واحدة على الأقل من الفاكهة يوميا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 7 إلى 13% مقارنة بعدم تناول أي فاكهة.
 
ولا يزال غير واضح ما أثبتته بعض الأبحاث من أن تناول عبوة واحدة من الدايت صودا يوميا يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 25 إلى 67%، رغم أن المحليات الصناعية عبارة عن مواد من صنع الإنسان ولا تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم.
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