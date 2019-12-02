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5 عناصر غذائية.. وصفة لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

2
DECEMBER
2019
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تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر أثناء الحمل، وهنا تنصح مجلة ألمانية معروفة ببعض الطرق للتغلب على هذه المسألة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على عناصر غذائية عدة.
 
 
وحسب مجلة "فرويندين" الألمانية، فأنه من الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على العديد من العناصر الضرورية مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية.
 
كما تنصح المجلة بالاهتمام بصفة خاصة بتناول أطعمة تحتوي على العناصر الغذائية التالية:
 
البروتين
 
تتكون المادة الأساسية للشعر من البروتين، لذلك فإنه من المهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين لنمو الشعر بشكل صحي، وتعتبر اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والبقوليات والبيض من المصادر الجيدة للبروتين.
 
حمض الفوليك
 
يمثل حمض الفوليك أهمية كبيرة لنمو الخلايا، وينبغي أن يتوافر بكمية كافية في الجسم، ويوجد حمض الفوليك في الخضراوات الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.
 
البيوتين
 
يساهم فيتامين البيوتين في تكوين تركيبة الشعر، ويمكن الحصول عليه بشكل أساسي عند تناول البروتين الحيواني والخضراوات.
 
الزنك
 
يشارك الزنك في تكوين الكيراتين، وبالتالي فإنه يعتبر من العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر، وتوجد كمية كبيرة من الزنك في لحوم الأبقار والبيض والجبن والمحار.
 
الحديد
 
نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل، علاوة على أنه يصبح هشا وجافا، لذلك ينبغي استشارة الطبيب عند الاشتباه في نقص الحديد لكي يصف المستحضر المناسب، نظرا لأنه لا يمكن تعويض نقص الحديد من خلال النظام الغذائي وحده في أغلب الأحيان.
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