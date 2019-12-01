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نصائح لخسارة 5 كلغ في أسبوعين !

1
DECEMBER
2019
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تحرص أغلب النساء بالحصول على جسم رشيق عند حضور إحدى المناسبات المهمة، ولتحقيق ذلك تتبع بعض الأنظمة التي قد لا تحقق نتائج إيجابية، ولتجنب ذلك نتعرف فى التقرير على بعض النصائح التي تساعد على خسارة 5 كيلو من وزن الجسم خلال أسبوعين، وفقاً لما ذكره موقع “nowtolove”.
نصائح لخسارة 5 كيلو غرام خلال أسبوعين:
– يجب الحرص على تناول الكثير من الخضراوات الخضراء أو مكمل الألياف الغذائية والتي تساعد على الشعور بالشبع.

– تجنب تناول الخبز والمكرونة، ومنتجات القمح والتي تتحول فى المعدة إلى سكر يتسبب في زيادة الوزن.
– مسموح بتناول فنجان قهوة وكوب شرب الشاي الأخضر خلال اليوم.

– أشارت الدراسات إلى أن تناول الزبادي قليل الدسم، مليء بالسكر والصوديوم للتعويض عن عدم خفض نسبة الدهون، لذلك ينصح بتناول زبادي كامل الدسم ولكن بكميات قليلة.

قائمة الوجبات الخفيفة خلال اليوم:
تناول تفاحة وقطعة صغيرة من جبن كامل الدسم.

– تناول سلطة الخضروات أو 1/4 كوب من الحمص.

– قطعة واحدة من الفاكهة وحفنة من المكسرات.
– 100 جرام من الزبادي الطبيعي مع التوت والقرفة واللوز.
– تناول عصير فاكهة طبيعى خالي من السكر.
– 4 مربعات من الشوكولاتة الداكنة.
– تناول عصير أخضر وهو عبارة عن (مزيج من الكرفس والخيار والزنجبيل والنعناع).
1 حصة من الأرز أو المعكرونة بحجم قبضة اليد.
1 قطعة من اللحم أو السمك أو الدجاج.
يجب ممارسة التمارين الرياضية خلال اليوم والتى تساعد على حرق الدهون الزائدة بالجسم والحصول على جسم رشيق.

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