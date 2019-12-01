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كأس دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

1
DECEMBER
2019
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يحرص الناس في العادة على شرب الشاي أو القهوة حين يستيقظون من النوم، لكن الأطباء يوصون بمشروب آخر، ويقولون إنه يعود بمنافع صحية كبيرة على الجسم.
 
 
وبحسب موقع "ستاندرد ميديا"، فإن شرب الماء الساخن قبل تناول الفطور، يحقق عدة فوائد، مثل المساعدة على الهضم وتخفيف التعب والراحة من آلام المفاصل واحتقان الأنف.
 
ويحذر الخبراء من شرب ماء ساخن جدا، لأنه من شأن ذلك أن يصيب الأمعاء بحروق، ويوضحون أن الحرارة المثالية يجب أن تتراوح بين 48 و60 درجة مئوية.
 
ويضيف المصدر أن الدفء الموجود في الماء يحدث تأثيرا يخلص من الاحتقان لدى الأشخاص الذين يعانون الحساسية، لا سيما أن الشخص الذي يمسك كوب الماء يستنشق البخار المنبعث، ثم يتخلص تلقائيا من الصداع.
 
ويؤدي البخار المنبعث من كوء الماء الساخن إلى تدفئة جزيئات المخاط، كما يعمل على تخفيف الحموضة في منطقة الحلق من جراء تكون المخاط.
 
وبفضل هذا الماء الساخن، يصبح هضم الطعام أكثر سهولة وسلاسة، لأن السائل الدافئ ينتقل عبر الأمعاء ويعين على التخلص من الفضلات، كما أنه يؤدي إلى تحلل عناصر صلبة قد تتطلب جهدا ووقتا كبيرين من الجهاز الهضمي.
 
وبما أن شرب الماء الساخن يقوم بتهدئة الجهاز العصبي، فإنه مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون آلاما في المفاصل، وهذا ينطبق أيضا على المصابين بالإمساك.
 
وبما أن الناس لا يشربون القدر المطلوب من الماء في العادة، فإن شرب كوب ساخن من شأنه إمداد الجسم بالسوائل طيلة النهار، وهذه العادة الصباحية تساعد على فقدان الوزن ومرونة الدورة الدموية والتخلص من السموم.
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