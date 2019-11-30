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الهاتف وصحة الأطفال العقلية.. دراسة تدق ناقوس "الخطر"

30
NOVEMBER
2019
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كشفت دراسة حديثة في بريطانيا، أن ربع الأطفال والشباب يستخدمون الهواتف الذكية، بطريقة تدعو إلى القلق حول صحتهم العقلية والنفسية.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، فإن الدراسة أعدت من قبل كلية الملك في لندن King's College London، وجرى نشرها في مجلة "بي إم سي" المختصة في الصحة النفسية.
 
واعتمدت الدراسة على 41 بحثا منشورا منذ سنة 2011، حول استخدام الهواتف الذكية والصحة العقلية لما يزيد عن 40 ألف شخص تقل أعمارهم عن 20 سنة.
 
وأظهرت النتائج أن ما يقارب 23 في المئة من الشباب ظهرت عليهم أعراض "اضطرابات استخدام الهاتف الذكي أو ما يعرف بـ"PSU".
 
ويقدم الباحثون تعريفا واضحا لهذا الاضطراب "Problematic smartphone usage"، قائلين إنه يرتبط بمسألة الإدمان، مثل الشعور بالقلق العارم حين لا يكون الهاتف متاحا، أو حينما يؤدي وجود الجهاز إلى إهمال الشخص لباقي الأنشطة الأخرى.
 
وأورد الأكاديميون أن هناك علاقة بين اضطراب استخدام الهاتف الذكي والقلق والإرهاق وقلة النوم، فضلا عن المزاج المكتئب.
 
وقال الباحث نيكولا كالك، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إنه ليس واضحا ما إذا كانت الهواتف الذكية هي التي تسبب الإدمان أم إن بعض التطبيقات هي المسؤولة عن ذلك.
 
وأضاف أنه بغض النظر عن السبب الأكثر دقة فإنه"ثمة حاجة إلى توعية الناس بشأن استخدام الأطفال والشباب للهواتف الذكية".
 
 وأكد الأكاديمي البريطاني "على الآباء أن يعرفوا الوقت المناسب لأبنائهم، أثناء استخدام الهواتف الذكية".
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