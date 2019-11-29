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حياتنا في بيوتنا ليست آمنة تماما

29
NOVEMBER
2019
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كشف علماء كلية الطب بجامعة واشنطن في سان لويس، أن البيئة المنزلية صالحة لانتشار بكتيريا خطرة جدا مقاومة للمضادات الحيوية، تصيب البشر والحيوانات البيتية.
 
ويفيد موقع MedicalXpress، بأنه للوقاية من هذه البكتيريا يجب استخدام مطهرات قوية.
 
وقد درس الباحثون نماذج أخذت من مناطق الأنف والإبطين وما بين الفخذين لـ 692 شخص يعيشون في منازل مع الأطفال عولجوا من بكتيريا المكورات العنقودية أعوام 2012-2015.
 
واكتشف الباحثون وجود بكتيريا المكورات العنقودية Staphylococcus على مقابض الأبواب والثلاجات وفي الحمامات والشراشف ومفاتيح الكهرباء والهواتف ولوحة مفاتيح الكمبيوترات وغيرها من الأماكن. ومع أن البكتيريا تنتقل من شخص إلى آخر إلا أنه في حالات عديدة تكون البيئة المصدر الوحيد لانتقالها، وهذا يفسر ارتفاع معدل الانتكاس لدى الذين سبق وأن عولجوا من العدوى.
 
ووفقا للعلماء، الأشخاص الذين يغسلون أيديهم بالصابون أو المطهرات بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام وقبل وبعد الأكل وبعد تغيير حفاضات الأطفال يقللون من انتشار هذه البكتيريا الخطرة، كما يساعد الاستحمام وتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم على تقليل انتشار هذه البكتيريا.
روسيا اليوم
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