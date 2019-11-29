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تعرف إلى 'مفتاح الرشاقة الجديد'

29
NOVEMBER
2019
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يسيطر هاجس إنقاص الوزن على عدد متزايد من البشر في كل مكان تقريبا، ومع صعوبة الأمر بدأ العلم البحث عن بدائل مقبولة الطعم وفعالة في الوقت ذاته.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه، إن بذور الكتان تعد بمثابة "مفتاح الرشاقة"، حيث إنها تساعد على الشعور بالشبع وتحارب نوبات الجوع الشديدة، مما يسهم في إنقاص الوزن.

وأضافت ريزه أن بذور الكتان تعمل أيضا على تحفيز الأيض وتنشيط عملية الهضم و"تزييت" جدران الأمعاء، كما أنها غنية بفيتامين B1 وB2 وB6 والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية "أوميغا 3".

بذور الكتان

ويكفي تناول بذور الكتان بكمية تعادل ملعقتي طعام يوميا، على أن تتم إضافتها للسلاطة أو الحساء أو العصائر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتتوفر بذور الكتان كبذور جافة وزيوت ومسحوق وأقراص وكبسولات، ويتم استهلاكها أحيانا كمكمل غذائي لمنع الإمساك والسكري والكولسترول والوقاية من السرطان وغيرها من الأمراض.

وتحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد الجسم على التخلص من الفضلات والسموم، حيث تعمل على تنشيط حركة الأمعاء وعلاج عسر الهضم والإمساك.

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