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حمية غذائية تقينا من فيروس الإنفلونزا

26
NOVEMBER
2019
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وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يملك فائدة هامة في فصل الشتاء، تتمثل في الوقاية من الإنفلونزا.
 
ويقول العلماء إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على غرار "نظام أتكينز" الشهير، يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تحفز الجهاز المناعي، ما يساعد على درء العدوى الفيروسية.
 
ويأتي هذا الاكتشاف المثير عقب دراسة تم فيها اختبار مجموعتين من الفئران عبر تقديم وجبات مختلفة إليهم ومن ثم تعريضهم لسلالة شديدة من الإنفلونزا.
 
وتوصلت التجارب إلى أن الفئران التي حصلت على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بدأت في إظهار أعراض المرض في غضون 4 أيام، أما الفئران التي أعطيت طعاما يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وعالية الدهون المعروفة باسم "النظام الغذائي الكيتون" أو "الكيتو دايت" (تحتوي 90% من الدهون و9% من البروتين و1% فقط من الكربوهيدرات)، فأظهرت النتائج أن نصفها فقط استسلم للفيروس.
 
وقال أكيكو إيواساكي، أستاذ علم المناعة في جامعة ييل، وزملاؤه، إن الفئران التي اتبعت نظام الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على نوع معين من خلايا الدم البيضاء في رئتيها.
 
ويطلق على هذه الخلايا اسم "غاما دلتا تي" (Gamma delta T-cells)، وهي تعمل على تحسين وظيفة الحاجز في الرئتين وبالتالي توفير الحماية ضد الإنفلونزا.
 
ويشير الفريق إلى أن تسخير الآثار المفيدة للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، قد يوفر وسيلة محتملة لم يتم التعرف عليها من قبل للوقاية من أمراض الإنفلونزا وعلاجها.
روسيا اليوم
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