living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تحمي نفسك من أضرار تلوث المأكولات؟

24
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعد قضية صحة ونظافة الطعام (Food Hygiene) من أخطر القضايا التي تواجهها صناعة الطعام في العالم، حيث تشمل تأثيراتها السلبية الزبائن وأصحاب المطاعم أيضا. فالعدوى من فساد الطعام تنتشر بسرعة وتصيب الأفراد بالكثير من الأمراض التي يعد بعضها من النوع القاتل. وفي السيناريو الأسوأ تنتشر هذه الأمراض بسرعة في مواقع إعداد الطعام الجماعي في الفنادق والمطاعم الكبرى والمستشفيات وسفن الكروز. وفي هذه الحالات تكون العدوى جماعية، وتؤدي أحيانا إلى إغلاق المنشآت نفسها حتى معرفة مصدر العدوى.

الكفاءة في التعامل مع هذه الحالات تعتمد على مدى الموارد الطبية المتاحة للتعامل مع حالات التسمم الغذائي الجماعية وسرعة الاستجابة ومدى كفاءة تدريب العاملين في المنشآت المصابة للتعرف على هذه الحالات ومعالجتها. وفي أوروبا تخضع جميع منافذ تقديم الطعام إلى شروط نظافة معينة في إعداد وتقديم الأطعمة منها التدريب للعاملين والفحص للمواقع وإصدار شهادات صلاحية صحية يجب تجديدها كل ثلاث سنوات. ولا يستطيع أي مطعم أن يقدم وجباته من دون وجود شهادة نظافة صحية سارية المفعول.

وهناك ثلاثة مستويات من التأهيل أو التدريب، أعلاها هو المستوى الثالث المخصص للمشرفين والمديرين في المطاعم، وتقدمه شركات تدريب متخصصة بعضها يوفر دورات التدريب عبر الإنترنت. كما توجد في بريطانيا وكالة حكومية للإشراف على مستوى نظافة الطعام، مهمتها حماية المستهلك وتعزيز قواعد نظافة الطعام من أجل الصحة العامة. وهي تمنح درجات نظافة للمطاعم أعلاها خمس درجات.

وتنشر النتائج فورا في حالة حصول المطاعم على خمس درجات، بينما تنشر الدرجات الأقل بعد ثلاثة إلى خمسة أسابيع لمنح المطاعم فرصة الاستئناف أو إعادة الفحص. وفي الشهور الأخيرة كانت نشاطات هذه الوكالة التي تسمى وكالة مستويات الطعام (Food Standards Agency) في إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية تتركز في التعريف والتحذير من حالات الحساسية ضد أنواع معينة من الأطعمة. وذلك بعد انتشار حالات ردود فعل حادة لبعض الأطعمة مثل الفول السوداني والمأكولات البحرية وطحين القمح.

- أثناء السفر

تزداد خطورة الإصابة بأعراض تلوث الغذاء عند السفر، ليس لأن الطعام في دول أخرى أقل نظافة، ولكن لعدم تعود الجسم عليه. وأهم مصادر التلوث ليس من الطعام وإنما من ماء الشرب، ويشمل ذلك أيضا إضافة الثلج للمشروبات.

10 قواعد من منظمة الصحة العالمية لنظافة الطعام

يعتقد خبراء منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة عوامل متعلقة بكيفية التعامل مع الأطعمة تؤدي في الغالب إلى نسبة كبيرة من فساد الأطعمة. أهم هذه العوامل هي تحضير الطعام قبل تناوله بعدة ساعات وحفظه في درجات حرارة تساعد على نمو البكتريا، وعدم طهي أو إعادة تسخين الأطعمة بدرجة كافية والعدوى المنتقلة بين الأطعمة وعدم النظافة الشخصية لمن يعد الأطعمة.

وأصدرت المنظمة ما تعتبره 10 قواعد ذهبية للتعامل مع هذه المخاطر وتطالب بتطبيقها عند إعداد الطعام للاستهلاك الخاص أو العام في أي مكان في العالم بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة. هذه القواعد هي:

- ضرورة اختيار الأطعمة التي تعزز النظافة، مثل شراء الحليب المبستر بدلا من الحليب الطبيعي. مع ضرورة غسل الخضراوات الطازجة.

- الطهي الكامل للأطعمة: بعض الأطعمة مثل اللحوم والدجاج والبيض قد تكون مصابة بجراثيم. والطهي الكامل لها يخلصها من هذه الجراثيم. كما تجب إذابة التجميد بالكامل قبل طهي الأطعمة المجمدة.

- يجب تناول الطعام المطهي فور طهيه. حيث تنمو البكتريا في هذه الأطعمة فور تراجع حرارتها.

- الحرص عند تخزين الأطعمة. ويكون هذا فوق درجة حرارة 63 مئوية أو أقل من 10 درجات مئوية. ويجب عدم حفظ أطعمة الأطفال بل استبدال أخرى طازجة بها.

- التأكد من إعادة تسخين الأطعمة جيدا. ويجب ألا تقل درجة الحرارة في هذه الحالات عن 70 درجة مئوية.

- لا بد من تجنب الخلط بين الأطعمة غير المطهية وتلك المطهية. ومراعاة ذلك تشمل عدم استخدام سطح طاولة الإعداد في المطبخ في تقطيع لحوم نيئة ثم لحوم مطهية بعد ذلك.

- ضرورة غسل الأيدي دوريا: وذلك قبل إعداد الطعام وبعد التعامل مع اللحوم غير المطبوخة.

- نظافة أسطح إعداد الطعام في المطابخ وتنظيفها بين عمليات إعداد أطعمة مختلفة، ويشمل ذلك فوط تنظيف الأطباق التي يجب تغييرها دورياً وغليها قبل إعادة استعمالها.

- حماية الأطعمة من الآفات والحشرات التي تسبب التسمم والأمراض.

- المياه النظيفة من ضرورات إعداد الطعام النظيف. ويجب استخدام المياه الصالحة للشرب في إعداد الطعام أو غليها قبل الاستعمال.

- أعراض التسمم الغذائي وأسبابه

من الأعراض السائدة لما يسمى التسمم الغذائي الناتج عن تناول أطعمة فاسدة الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وألم المعدة والشعور بالضعف وفقدان الشهية والحمى والقشعريرة وآلام المفاصل. وفي الحالات الحادة يمكن أن تؤدي الأعراض إلى الوفاة. أسباب التسمم الغذائي تنتج في الغالب عن التلوث بالبكتريا والفيروسات التي تنمو داخل الجسم وتسبب الأمراض. ويمكن للأعراض أن تستغرق عدة ساعات أو أيام قبل أن تظهر. وتشمل الأسباب السموم التي تفرزها البكتريا والتي تسبب الأعراض، وهي تظهر بعد ساعات قليلة من تناول الطعام غير النظيف. من الأسباب الأخرى أيضا الإصابة بالطفيليات، وأعراضها مشابهة للتلوث بالبكتريا، وقد يستغرق اكتشافها فترة أطول.

معظم حالات الإصابة تقع في المنازل وتحدث في أي مرحلة من مراحل إعداد الطعام من مصادره الطبيعية في الحقول إلى التحضير في المطابخ. وفي أوروبا تقع أكثر حوادث الإصابة في البيوت، وتشمل الإصابة بالبكتريا مثل السالمونيلا والفيروسات مثل نوروفيروس. ومنع هذه الحالات يكون باتباع قواعد النظافة العامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout