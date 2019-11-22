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هل يتواجه نادال ودجوكوفيتش بكأس ديفيس؟

22
NOVEMBER
2019
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شارف الدور الأول من كأس ديفيس على الانتهاء وضمنت العديد من المنتخبات تأهلها لربع النهائي بمقدمتها صاحب الأرض إسبانيا إلى جانب منتخب صربيا واستراليا وكندا علماً أن منافسات الدور الأول ستنتهي اليوم الخميس على أن تنطلق مواجهات ربع النهائي غداً.
 
الجمهور الإسباني أظهر حتى الآن تشجيعاً رهيباً للفريق المضيف الذي يضم باوتيستا أغوت ورفايل نادال حيث يأمل جمهور مدريد أن يشهد على الفوز بلقب جديد لكن الطريق للقب قد يمر عبر صعوبات عديدة مع وجود العديد من المميزين بالفرق الأخرى بمقدمتهم المصنف الثاني عالمياً نوفاك دجوكوفيتش الذي يمثل منتخب صربيا إلى جانب فيليب كراينوفيتش وتيبساريفيتش وترويكي.
 
المنتخب الصربي ضمن صدارة مجموعته بعد إهداء دجوكو لبلاده الفوز الثاني على فرنسا بالتالي ضمن الصربيون التواجد بالنصف العلوي من اللائحة بانتظار معرفة هوية الفريقين اللذين سيتأهلان بالمركز الثاني، حيث ينص نظام البطولة على تأهل متصدري المجموعات الست وأفضل وصيفين لربع النهائي، حيث سيواجه دجوكو وزملاءه واحداً من الفريقين اللذان سيحتلان الوصافة في حين سيواجه الإسبان الفريق الآخر.
 
بحال تأهل المنتخب الصربي لنصف النهائي سيواجه الفائز من لقاء استراليا وكندا مما يعني أننا قد نشهد على مواجهة بين كيريوس ودجوكو بنصف النهائي مع التذكير أن الصربي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار على الاسترالي بمواجهتين سابقتين أما احتمال اصطدام صربيا وإسبانيا فلن يتم قبل المباراة النهائية.
 
على الطرف الآخر وبحال تخطي إسبانيا ربع النهائي سيلتقي الفريق إما متصدر المجموعة الثالثة، التي تضم ألمانيا والأرجنتين وتشيلي، أو متصدر الخامسة، التي تضم بريطانيا وكازاخستان وهولندا، ووفقاً للتوقعات سيتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الثالثة وواحد من منتخبي بريطانيا وكازاخستان الخامسة، بمعنى آخر ممكن أن يصطدم منتخب بريطانيا بواحد من منتخبي إسبانيا أو صربيا بحال احتلاله المركز الثاني بالتالي نرى موراي بمواجهة نادال أو دجوكوفيتش للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة أما بحال فوز بريطانيا على كازاخستان وتصدر المجموعة فقد تتأجل مواجهة موراي ورافا لنصف النهائي بحال تأهل اللاعبَين.
 
وتمثل هذه النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد الذي نقلها لشكل التجمع بدولة واحدة ولقي هذا النظام العديد من الانتقادات في حين رأى البعض به فرصة لامتلاك التنس بطولة شبيهة بكأس العالم لكرة القدم.
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