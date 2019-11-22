البطريرك العبسي يهنىء اللبنانيين بعيد الاستقلال

A + A -

وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك عبر مكتبه الاعلامي بيان تهنئة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول عيد الاستقلال معتبرا أن "فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا بعودة الامور الى نصابها والقضاء على الفساد المستشري وتعميم ثقافة المحبة الكفيلة وحدها ببناء وطن جديد يلبي طوحات جيل الشباب ويجعلهم يتمسكون بارضهم ووطنهم .

اضاف البيان : نذكر بالمناسبة الشهداء الذين صنعوا الاستقلال ، ونتوجه بتحية صادقة الى الجيش اللبناني والقوى الامنية التي تعمل ليلا نهارا على صيانة السلم الاهلي وتعزيزه. ولا بد من التذكير بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة انقاذ لتكتمل بذلك عناصر الاستقلال والفرحة به