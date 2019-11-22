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سكان المدن الخضراء "محظوظون".. لهذا السبب!

22
NOVEMBER
2019
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ذكرت دراسة أن سكان المدن يعيشون لفترة أطول إذا كانوا يقيمون في أحياء ذات أشجار مورقة، وربطت الدراسة بين المناطق الخضراء وانخفاض معدلات الوفيات المبكرة وفق ما ذكرته "رويترز".
 
ويعود الفضل لأشجار المدن بالفعل في تبريد الهواء وتنقيته وامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقد وجد الباحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية أن الأشجار تُبعد أيضا خطر الموت.
 
وقال مارك نيوانويسن مدير مبادرة التخطيط العمراني والبيئة والصحة بالمعهد "المزيد من المساحات الخضراء أفضل للصحة... الناس في الواقع يعيشون لفترة أطول إذا كان هناك المزيد من المساحات الخضراء حولهم".
 
وقال الباحثون إن الدراسة التي نشرت أمس الأربعاء اعتمدت على بيانات من تسع دراسات أخرى شملت أكثر من ثمانية ملايين نسمة في سبع دول من الصين إلى كندا، مؤكدين أنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.
 
واستخدم الباحثون صورا التقطت بالأقمار الصناعية لتقدير كمية الغطاء النباتي ومن ذلك الأشجار والعشب والشجيرات الموجودة في نطاق 500 متر من منازل المشاركين في الدراسة.
 
وتم ترتيب مستويات الغطاء النباتي على مقياس يخضع لنظام يعرف باسم (مؤشر اختلاف الغطاء الخضري الطبيعي).
 
وعكف الباحثون على متابعة المشاركين في الدراسة لعدة سنوات مع الأخذ في الحسبان أي وفيات مبكرة جراء ظروف صحية مثل أمراض القلب أو الجهاز التنفسي.
 
ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية (ذا لانسيت بلانيتاري هيلث) أنه في مدن عديدة، من برشلونة في إسبانيا إلى بيرث في أستراليا، أدت زيادة المساحات الخضراء بنسبة 10% إلى انخفاض متوسط الوفيات المبكرة أربعة في المئة.
 
وفي حين لم ينظر الباحثون في أسباب محددة، قال نيوانويسن إن من المعروف أن الغطاء النباتي يفيد الصحة العقلية ويقلل التوتر والتلوث ويشجع على ممارسة النشاط البدني.
 
وقال لمؤسسة تومسون رويترز عبر الهاتف "ما نحتاج القيام به هو زيادة المساحات الخضراء في الكثير من المدن... حتى يحيى الناس حياة صحية بحق".
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