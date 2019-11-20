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8 أعراض للنوبة القلبية قبل شهر من حدوثها!

20
NOVEMBER
2019
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تعد الإصابة بنوبة قلبية حالة طبية طارئة وخطيرة تتطلب عناية فورية، وتحدث عند حظر إمداد القلب بالدم، ما يؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل خطير ومميت.
 
وأصدر موقع Bright Side 8 علامات تحذيرية، قد يتعرض لها الأشخاص قبل شهر واحد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية، أو حتى قبل ذلك، وفقا لتقرير Plymouth Live.
 
1- الإعياء
 
تعد المعاناة من مستويات غير عادية من التعب، أحد الأعراض الرئيسية التي يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة. وقد يصبح أداء المهام البسيطة مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، كما تزداد مستويات التعب في نهاية اليوم.
 
وتبين أن النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن هذه الأعراض من الرجال.
 
2- وجع البطن
 
تأتي الآلام البطنية من بين الأعراض الأكثر شيوعا، بما في ذلك الغثيان والشعور بالانتفاخ أو اضطراب في المعدة.
 
3- آلام في الصدر
 
لدى الرجال، يعد ألم الصدر أحد أهم العلامات المبكرة، التي لا ينبغي تجاهلها، ولكنه يؤثر على 30٪ فقط من النساء.
 
ويمكن أن يكون هذا الإحساس دائما أو مؤقتا، ويشمل أعراضا غير مريحة في إحدى الذراعين أو كليهما (في كثير من الأحيان اليسار) والفك والعنق والكتفين والمعدة.
 
4- الأرق
 
تشمل الأعراض صعوبة في النوم والاستيقاظ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو دماغية.
 
ويمكن أن يشمل أيضا الشعور بمستويات عالية من القلق، وهو أكثر شيوعا بين النساء.
 
5- ضيق في التنفس
 
يعطي شعور ضيق التنفس إحساسا بعدم القدرة على استنشاق ما يكفي من الهواء، ويمكن أن يؤدي إلى الدوار واختلال التوازن.
 
وغالبا ما يحدث لدى كل من الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.
 
6- تساقط شعر
 
يمكن أن يكون فقدان الشعر مؤشرا آخر لاحتمال الإصابة بنوبة قلبية، حيث يؤثر على الرجال عند بلوغهم 50 عاما وما فوق.
 
ويمكن أن تتعرض النساء أيضا للخطر، وينبغي تسليط مزيد من الاهتمام لفقدان الشعر من تاج الرأس.
 
7- عدم انتظام ضربات القلب
 
غالبا ما تأتي ضربات القلب غير المنتظمة مع نوبات الذعر والقلق، خاصة بين النساء.
 
وتستمر الدقات غير المنتظمة لمدة 1-2 دقيقة، ويمكن أن تسبب الشعور بالدوار والإرهاق الشديد.
 
8- التعرق المفرط
 
يمكن أن يكون التعرق غير العادي أو المفرط علامة تحذير مبكرة للإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يحدث في أي وقت، ليلا أو نهارا.
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