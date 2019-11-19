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علامات "غريبة" تدل على نقص فيتامين B12

19
NOVEMBER
2019
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يساعد فيتامين B12 في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم وكذلك إنتاج الحمض النووي (المادة الوراثية في جميع الخلايا).
 
ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، خاصة أنه يمنع نوعا من فقر الدم، الذي يجعل الناس متعبين وضعفاء.
 
ويمكن القول إن النباتيين هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12، حيث يؤثر ذلك على إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم باستخدام مادة تسمى الهيموغلوبين.
 
وبهذا الصدد، كشف Thyroid Patient Advocacy عن أعراض "غريبة" لنقص فيتامين B12، تشمل الشعور بألم يحاكي الطعن في راحة يد واحدة أو كلتا اليدين، حيث يحدث فجأة ودون سبب واضح في بقعة أسفل البنصر "إصبع الخاتم" مباشرة. وفي حال لم تُعالج حالة نقص الفيتامين، يبدأ الألم الخفيف بالانتشار على طول الجزء الخارجي لليد بدءا من الرسغ.
 
وقال TPA: "تشمل الأعراض الأخرى حكة أو وخزا في اللسان، أو ظهور بقع بيضاء في الجلد أو تقرحات في زوايا الفم، أو صدمة عصبية أو ضيقا في التنفس أو ألما في الوجه، أو وخزا على طول الظهر".
 
ويمكن لمعظم الناس تعويض نقص فيتامين B12، عن طريق تناول كميات كافية من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.
روسيا اليوم
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