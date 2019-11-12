ظهرت بأكثر من ولاية.. وفاة أميركي وإصابة 8 بالسالمونيلا

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توفي شخص ونقل حوالي 8 آخرين إلى المستشفى، بعد تعرضهم لبكتيريا "سالمونيلا" التي ظهرت في عدد من الولايات الأميركية.

وتعرف هذه البكتيريا بارتباطها باللحم البقري المفروم، توجد في كثير من الأحيان في الماشية، ويمكن أن تصيب البشر. وتبحث مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارة الزراعة بالولايات المتحدة، ومسؤولو الصحة العامة والتنظيم على مستوى الولايات، عن أسباب تفشي السالمونيلا في 6 ولايات.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية أنه تم رصد عشر حالات، تم الإبلاغ عن إصابتها بالمرض المرتبطة باللحم البقري، مشيرة إلى ثمانية أشخاص منهم تم نقلهم إلى المستشفيات بينما توفي شخص واحد.

أعراض السالمونيلا

وتسبب تلك البكتريا التهابات مجرى الدم، وتشمل أعراضها الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، وعادة ما تستمر من أربعة إلى سبعة أيام.

وظهرت حالة واحدة في تكساس وأوكلاهوما وأيوا واثنتان في كاليفورنيا وكانساس وثلاث في كولورادو، وتوفي شخص واحد في كاليفورنيا، بينما لم يحدد المسؤولون بعد مصدرا واحدا مشتركا للحوم البقرية التي يعتقد أنها تنشر السالمونيلا.