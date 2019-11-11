living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شراب يخفض خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف

11
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتشف علماء جامعة كوينز في بلفاست، أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد إلى النصف.
 
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الفريق العلمي يجري خلال أكثر من سبع سنوات دراسة يشترك فيها نحو 472 ألف شخص، أكثر من 75% منهم يتناولون القهوة بانتظام.
 
اكتشف الباحثون خلال هذه الفترة إصابة 3.5 ألف من المشتركين بالأورام الخبيثة منها 88 حالة سرطان الكبد. وقد بينت نتائج الدراسة أن هواة تناول القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 50% مقارنة بالآخرين.
 
يشير الباحثون، إلى أن المشتركين الذين يتناولون القهوة بانتظام كانوا يدخنون ويتناولون المشروبات الكحولية أكثر من الآخرين ومستوى الكوليسترول في دمهم أعلى مقارنة بمن سواهم، ومع ذلك لم يظهر لديهم الميل إلى أمراض مثل السكري وتليف الكبد وحصى في كيس الصفراء وقرحة المعدة.
 
ووفقا للعلماء، يمكن تفسير التأثير الإيجابي للقهوة في الجسم هو احتواؤها على مضادات الأكسدة والكافيين. ومع ذلك يؤكد العلماء على أن نمط الحياة الصحي يلعب الدور الرئيس في عدم ظهور الأورام الخبيثة. ويقول الباحث كيم تو تران "تناول القهوة لا يحمي من سرطان الكبد بنفس مستوى الإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول المشروبات الكحولية وتخفيض وزن الجسم".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout