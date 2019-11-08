living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكيتو.. إليكِ قائمة بأنواع الفواكه المسموحة والممنوعة خلال اتّباع الحِمية!

8
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - ظهرت حمية "الكيتو" مؤخرًا، كأحد البرامج الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، ورافق ظهور الحمية العديد من الممنوعات، فكان لزامًا على من يرغب باتّباع هذه الحمية الحدّ من تناول الكربوهيدرات، في حين زيادة استهلاك الدهون كمصدر للطاقة، ومن ضمن تلك الأطعمة التي تُعدّ مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات هي الفواكه. والسّؤال هنا، هل يمكنكِ تناول الفاكهة أثناء اتّباعها، أم يجب عليكِ توديعها نهائيا؟
 
الفاكهة تُشكّل نقطة حيرة للأشخاص الذين يتّبعون حمية الكيتو؛ لأنّهم غير متأكدين مما إذا كان مسموحًا لهم تناولها أم لا، خصوصًا أنّهم يدركون أهميّتها للجسم، لكنّها ومع الأسف الشّديد تُعدّ نوعًا من الطعام المحرّم خلال القيام بهذه الحمية، إذْ أنَّ حمية الكيتو تعتبر أشدّ تقييدًا مقارنة بغيرها من الحميات الغذائية، حتى الأنظمة "البطيئة" منها.
 
ويعود السّبب في ذلك إلى حاجتكِ إلى تحفيز حالة التمثيل الغذائي الطبيعية، بمعنى أنْ يحرق الجسم الدهون بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، لكي تحقّقي أقصى استفادة من الكيتو، إذْ كشفت الدراسات عن وجود علاقة بين هذه الحالة وفقدان الوزن، وزيادة الشّعور بالشّبع، وتقليل الجوع.
 
ومن أجل الوصول لتلك الحالة، فأنتِ بحاجة لتقيل كمية الكربوهيدرات، حتى لا تتجاوزين الحدّ اليوميّ المسموح به، وهو ما يقارب الـ 50 غرامًا لليوم.
 
وفيما تحتوي بعض الفاكهة، مثل الموز، والبرتقال، والكرز، والعنب، والتوت الأزرق، على كميّة كبيرة جدًا من الكربوهيدرات تفوق الـ 11.5 غرامًا لكلّ نصف كوب، هناك بعض الفواكه التي تقلّ فيها نسبة الكربوهيدرات بشكل كبير، ولذا إذا كنتِ لا تستطيعين منع نفسكِ من أكل الفواكه خلال اتباعكِ الكيتو، فإليكِ بعض أنواع الفاكهة التي يمكنكِ تناولها أثناء قيامكِ بالحِمية:
 
الأفوكادو:
تحوي هذه الفاكهة على 8.63 غرامًا فقط من الكربوهيدرات لكلّ نصف كوب منها. كما تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الدهون، تصل إلى 15.41 غرامًا من الدهون لكلّ نصف كوب.
 
التوت الأسود
يحتوي مقدار نصف كوب من التوت الأسود على 9.61 غرامًا من الكربوهيدرات، في حين يحتوي نصف الكوب منه على 0.49 غرامًا من الدهون، وهو ما يجعلها فاكهة صديقة للكيتو.
 
الفراولة:
نصف كوب منها لا يحتوي على أكثر من 0.3 غرامات من الدهون، بينما تحتوي على نسبة منخفضة نوعًا ما من الكربوهيدرات تصل إلى 7.68 غرامًا لكلّ نصف كوب.
 
الطماطم:
غالبًا ما تُعتبر فاكهة وخضروات، ويمكن إضافة الطماطم بحرية إلى السلطة دون الشّعور بالذنب؛ إذْ تحتوي على 3.47 غرامًا من الكربوهيدرات و 0.25 غراما من الدهون لكلّ نصف كوب .
 
البطيخ
على الرّغم من حجمها الكبير إلا أنّها تحتوي على 7.55 غراما من الكربوهيدرات لكلّ نصف كوب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout