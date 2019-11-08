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5 أطعمة صديقة لأصحاب الريجيم.. تعرف عليها

8
NOVEMBER
2019
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يبحث كثير من الناس عن أطعمة تساعدهم على الحمية في وقت أصبحت هذه القضية تشغل بال الكثيرين، لا سيما مع انتشار الأمراض المرتبطة بالسمنة، من بينها أمراض السكري وضغط الدم.
 
 
في هذا التقرير نقدم 5 أطعمة تساعد أولئك الباحثين عن نظام غذائي صحي يساعدهم في الحمية الغذائية، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا".
 
  زيت الزيتون
 
زيت الزيتون يعتبر من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعله زيتا صحيا. وتقول أبحاث إن زيت الزيتون يحتوي على مواد تساعد الأمعاء في إرسال إشارات للدماغ للشعور بالشبع.
 
وينصح بإضافة زيت الزيتون إلى السلطة، مما يعزز فوائد الخضراوات، ويرفع كم كفاءة مضادات الأكسدة فيها.
 
الفطر
 
بإمكان الذين يتبعون حميات غذائية خالية من اللحوم، بسبب ما تحتويه من الدهون، تناول الفطر الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير، ويحتوي في الوقت نفسه على مواد غذائية شبيهة لتلك التي في اللحوم.
 
اللبن
 
أشارت دراسة بريطانية إلى أن اللبن يعتبر من الأطعمة التي تلعب دورا مهما لدى الراغبين في الحفاظ على أوزانهم مع تقدمهم في العمر.
 
وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الدور الذي يلعبه اللبن في تخفيض الوزن، يعتقد العلماء أن وجود مادتي البروبيوتيك والفلورا في اللبن يساعدان في فقدان الوزن.
 
البيض
 
يعتقد كثيرون أن البيض الغني بالكوليسترول يسبب زيادة في الوزن، وهذا اعتقاد خاطئ. إذ أثبتت الأبحاث أن البيض لايزال يشكل أفضل غذاء لفقدان الوزن.
 
وتقول دراسات إن تناول البيض في وجبة الإفطار يرفع شعور الإنسان بالشبع ويجعل الشخص يأكل أقل خلال اليوم. كما أن البيض يساعد الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية بالحصول على سعرات حرارية أقل.
 
سمك السالمون
 
تساعد الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل السالمون في تعزيز الشعور بالشبع لدى الإنسان، كما أنها ذات سعرات حرارية أقل، وهو ما يجعلها طعاما مثاليا للباحثين عن وزن صحي.
 
فضلا عن ذلك فإن أسماك السالمون تزود جسم الإنسان بكميات كبيرة من اليود، الذي يعتبر مهما لتحسين أداء الغدة الدرقية والحفاظ على التمثيل الغذائي.
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