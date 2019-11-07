اكتشاف طريقة لكبح مرحلة السرطان القاتلة

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اكتشف علماء من الولايات المتحدة البروتين الذي يساعد على انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ، وهو الاكتشاف الذي سوف يساعد على ابتكار طرق جديدة لمنع انتشار السرطان.

وأفاد موقع MedicalXpress، بأن البروتين CEMIP يجبر الأوعية الدموية والخلايا المناعية، المقيمة في الدماغ، على إنتاج جزيئات مساعدة تساهم من جانبها في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة وتكاثرها، ونمو الأورام الخبيثة في الدماغ. وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية أن حجب البروتين CEMIP يبطئ انتشار الخلايا السرطانية.

وكما هو معلوم، فإن معظم الوفيات بسبب السرطان ليست مرتبطة بالورم الأولي، بل نتيجة انتشار الخلايا السرطانية، التي تشكل أورام خبيثة ثانوية، في أعضاء الجسم الحيوية. كما من المعروف أن انتشار السرطان في الدماغ هو الأكثر عدوانية، ويعاني منه 150-200 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة فقط. وسوف يساعد هذا الاكتشاف العلماء على تقييم خطر تطوره استنادا إلى مستوى البروتين CEMIP.