living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف طريقة لكبح مرحلة السرطان القاتلة

7
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتشف علماء من الولايات المتحدة البروتين الذي يساعد على انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ، وهو الاكتشاف الذي سوف يساعد على ابتكار طرق جديدة لمنع انتشار السرطان.
 
وأفاد موقع MedicalXpress، بأن البروتين CEMIP يجبر الأوعية الدموية والخلايا المناعية، المقيمة في الدماغ، على إنتاج جزيئات مساعدة تساهم من جانبها في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة وتكاثرها، ونمو الأورام الخبيثة في الدماغ. وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية أن حجب البروتين CEMIP يبطئ انتشار الخلايا السرطانية.
 
وكما هو معلوم، فإن معظم الوفيات بسبب السرطان ليست مرتبطة بالورم الأولي، بل نتيجة انتشار الخلايا السرطانية، التي تشكل أورام خبيثة ثانوية، في أعضاء الجسم الحيوية. كما من المعروف أن انتشار السرطان في الدماغ هو الأكثر عدوانية، ويعاني منه 150-200 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة فقط. وسوف يساعد هذا الاكتشاف العلماء على تقييم خطر تطوره استنادا إلى مستوى البروتين CEMIP.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout