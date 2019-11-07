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بدون حمية غذائية.. هذه 6 حيل لفقدان الوزن الزائد

7
NOVEMBER
2019
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يمكن أن يكون مصطلح "الحمية الغذائية" تعبيرا غير مستساغ لدى البعض، إذ بمجرد سماع البعض كلمات "فقدان الوزن" و"اتباع حمية"، تنتابهم مشاعر الضيق والشعور بالذنب، ولكن وفقا لما نقله موقع My Fitness Pal عن ماغي دورتي، أخصائية التغذية المعتمدة في الولايات المتحدة ومالكة مؤسسة دورتي نيوتريشن، فإن التخلص من الوزن الزائد لا يقتصر على فرض قيود واتباع حمية غذائية قاسية وإنما هناك الكثير، في الواقع، مما يمكن القيام به للتخسيس بدون حمية غذائية. ويورد الموقع 6 حيل سهلة وممتعة لفقد الوزن الزائد بدون اتباع حمية غذائية:
 
1- قائمة الدوافع
 
تنصح أودرا ويلسون، أخصائية التغذية وعلاج البدانة المعتمدة في مستشفى ديلنور الأميركية، بوضع قائمة بالأسباب التي تجعل الشخص يرغب في إنقاص وزنه، كأن يكون بصحة جيدة من أجل مستقبل عائلته، وتعزيز قدرته على التحمل للقيام بما لم يفعله من قبل. وعندما تصبح الأمور صعبة وتصل إلى حالة تتطلب إنقاص الوزن (وهذا ليس بالأمر السيئ بالضرورة)، فإن وجود قائمة بالدوافع للرغبة في التخسيس ستساعد كثيرا على تحقيق الهدف.
 
2- قائمة وجبات أسبوعية
 
يقول ريان ماسيل، خبير معتمد في تدريبات اللياقة البدنية: إن "أحد الأسباب الكبرى وراء فشل البعض في الالتزام بخطة أكل صحية هو أنهم غير مستعدين لذلك". وينصح ماسيل بتخصيص وقت معين كل أسبوع لوضع خطة وجبات الطعام على مدار الأسبوع. إن وضع خطة محددة مع تدوين قائمة البقالة المطلوبة لذلك، يساعد على انتقاء ما يناسب الوجبات الأسبوعية ويجعل الأمر سهل المنال.
 
3- شرب الماء قبل الوجبات
 
يقول إليوت أبتون، مدرب لياقة بدنية شخصي معتمد: إن "من الحيل المفيدة التي يمكن لأي شخص استخدامها شرب كوب أو كوبين من الماء قبل 10 دقائق من تناول وجبة". وبهذه الطريقة، لن يخطئ ويظن العطش جوعا، وبشكل عام، فإن الترطيب المناسب يدعم فقدان الوزن. كما أن "شرب كمية كافية من الماء سوف يساعد على الشعور بالشبع، وتجنب الجوع، ويمنع من الإفراط في تناول الطعام"، وفقا لنصائح أبتون.
 
4- حرق السعرات الحرارية
 
تشمل الأنشطة، التي تحرق السعرات الحرارية دون ممارسة تمرينات رياضية، في المنزل وخلال العطلات يمكن صعود الدرج بدلا من المصعد أو اللعب مع الأطفال أو تنظيف المنزل أو تقطيع الأوراق القديمة أو التخلص من المتعلقات المهملة، وفي مكان العمل يمكن الذهاب إلى مكتب زميل آخر بدلاً من إرسال بريد إلكتروني، بحسب ما يقوله ويلسون، حيث "إن كل خطوة مهمة ويمكن أن يكون هذا النشاط مؤثرا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن".
 
5- غسل الأسنان
 
يقول داني سينجر، ومدير برنامج Fit2Go التأهيلي في بالتيمور بميريلاند: "إن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وجبة العشاء بدلا من موعد ما قبل النوم يعد قرارا مثاليا لأي شخص لديه عادة الحصول على وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل".
 
6- موعد الخلود للنوم
 
توجد علاقة سببية واضحة بين الوزن والنوم، إذ إنه عندما لا يحصل الشخص على وقت كاف من النوم، فإنه يؤثر سلبًا على الهرمونات التي تتحكم في الشهية، وتغذي الشعور بالجوع أثناء النهار وبالتالي الإفراط في تناول الطعام. ولهذا يؤكد أبتون على أهمية "أن يكون تحسين جودة النوم ومدته حجر الزاوية في أي برنامج لإنقاص الوزن".
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