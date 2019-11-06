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خبيرة تغذية تكشف الحلويات الأكثر ضررا

6
NOVEMBER
2019
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كشفت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا في لقاء مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" أنها لا تنصح بتناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معا.
 
وتشير الخبيرة إلى أن الدهون غير المشبعة تستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم "دهون الحلويات" أو "السمن النباتي"، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مضرة أيضا، لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة. وتحتوي هذه المعجنات على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غير عضوي. لذلك تنصح الخبيرة بتناول حلويات ذات لون زاه ورائحة لذيذة.
 
وتقول مؤكدة، هذه الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تباع بأسعار رخيصة، والناس تقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة.
 
كما حذرت الخبيرة من شراء المرملاد المستورد "جل الفواكه" ذي اللون الزاهي ويذكرنا باللبان. ووفقا لها، تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة. كما حذرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة. مشيرة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي ما يساعد على زيادة سرعة امتصاص هذه المواد.
 
واختتمت الخبيرة حديثها بالقول، المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تسبب خروج الكالسيوم من الجسم؟ كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين.
روسيا اليوم
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