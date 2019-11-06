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هل تعلم.. تدريب الدماغ يساعدك على التخلص من وزن زائد

6
NOVEMBER
2019
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يمكن لألعاب تدريب الدماغ على اختيار الطعام الصحي أن تساعد على التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه. فقد كشفت دراسة أن تطبيقات وأنشطة عبر الإنترنت، يمكنها أن تعزز قوة الإرادة لدى الشخص، ما يساعده على خفض استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 200 سعرة حرارية في اليوم، وتدفعه بالتالي لاختيار الأطعمة الصحية.
 
وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن مشاركين خضعوا لتجارب تمكنوا من خفض نحو كيلوغرام واحد في أقل من شهر، من خلال الاختبارات على استخدام التطبيقات والأنشطة عبر الإنترنت. وأشار بروفيسور كريس تشامبرز من جامعة كارديف إلى أن "الهواتف الذكية هي طريقة واعدة لتقديم تدخلات معززة للتشجيع على الأكل الصحي".
 
 
طعام صحي
وأوضحت الدراسة أن الألعاب البسيطة تعتمد على دفع المستخدمين للضغط بسرعة على الزر عند عرض الأطعمة الصحية مثل الموز أو الجزر أو غيرها، وتجاهل الأطعمة الدسمة والسكرية مثل الشوكولاتة أو رقائق البطاطا، ما يجعل الوجبات السريعة أقل جاذبية.
 
وتساعد هذه الطريقة المعروفة باسم "التدخل المعزز" الناس على اتخاذ القرار الصحيح. ويخطط الباحثون لإجراء تجربة على 50 ألف متطوع في وقت لاحق من هذا العام باستخدام تطبيق يمكن تخصيصه من خلال تضمين الأطعمة التي يرغبون في تناولها بشكل أقل أو أكثر.
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