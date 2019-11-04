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4 تطبيقات ذكية تساعدك في "السيطرة" على ضغط الدم

4
NOVEMBER
2019
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يعاني الكثير من الناس من ارتفاع ضغط الدم، دون أن يدركوا أن بإمكانهم التعايش معه وضبطه، من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة، ومتابعة تغيرات ضغط الدم بانتظام.
 
 
ومن أهم الإجراءات التي يمكن للمرء اتباعها للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي، هي تناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والابتعاد عن التوتر.
 
وبفضل تطبيقات يمكن تحميلها بسهولة على هاتفك الذكي، يمكنك مراقبة ضغط الدم بانتظام والحرص على عدم تجاوزه الحد الصحي.
 
ومن بين هذه التطبيقات:
 
Blood Pressure
 
يساعدك هذا التطبيق على الحفاظ على ضغط الدم عند المعدلات الطبيعية، عن طريق تسجيل مستوياته المختلفة، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بحالتك الصحية، ثم تحليلها.
 
ويقدم هذا التطبيق أدوات تساعد على قياس وتحليل ضغط الدم، وإعداد تقارير صحية لتقوم بتقديمها لطبيبك الخاص، ليصف بدوره العلاج المناسب.
 
هذا التطبيق هو بمثابة "مذكرات" لضغط الدم، إذ يمكنك تدوين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومتابعة معدل ضربات القلب ومؤشر كتلة الجسم والوزن.
 
يتم احتساب مؤشر كتلة الجسم والضغط الشرياني ومعدل النبض تلقائيا، مما يساعد على متابعة ضغط الدم وإدارته وفقا لاحتياجاتك الصحية.
 
يحفظ هذا التطبيق جميع تقاريرك الطبية، كما أنه يتابع حالة جسمك وموقعك، ويمكنه الاستمرار في تسجيل ضغط الدم. كما يحلل جميع البيانات ويخلق رسما بيانيا خاصا بك، ويحتفظ بالإحصائيات كي يراها طبيبك.
 
ويقوم التطبيق أيضا بتحديد متوسط مستويات ضغط الدم المناسبة لك، ويساعدك على ضبط تنبيهات لتذكرك بفحص وتسجيل مستويات الضغط. يمكنك أيضا نسخ بياناتك والاحتفاظ بها على "غوغل درايف".
 
يساعدك هذا التطبيق على تسجيل مستويات ضغط الدم لديك، ومتابعة ضربات القلب والوزن. يمكنك أيضا تعيين تنبيهات من خلال التطبيق، لتذكيرك بمواعيد تناول الدواء.
 
التطبيق يوفر أيضا خيارا لحفظ سجلات أكثر من مستخدم، وتقديم تقارير تحليلية مفصلة لطبيبك.
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