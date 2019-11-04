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صحفي مصاب بالسرطان يكشف عن أولى علامات مرضه

4
NOVEMBER
2019
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قال الصحفي ومقدم البرامج الأمريكي، أليكس تريبيك، المصاب بسرطان البنكرياس في مرحلته الرابعة، أن الألم المستمر في البطن قد يكون واحدا من علامات تطور السرطان لدى الإنسان.  
 
ونشر الصحفي البالغ من العمر 79 عاما تسجيل فيديو على يوتيوب كشف فيه، حسب رأيه، عن علامات بداية مرض السرطان، قائلا "إن الألم في البطن كان يليه أيضا الألم في أسفل الظهر". وبعد اكتشاف مرضه أدرك تريبيك سبب فقدانه غير المفهوم للوزن وارتفاع نسبة السكر في دمه واصفرار جلده.
 
وسبق أن كشف الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن العلامات التي قد تشير إلى تطور مرض السرطان في جسم الإنسان. وأشار بشكل خاص إلى الجلد الجاف والحكة والاكثوزوز الأسود وظهور بقع الصباغ الداكن في الإبطين وتحت الصدر. وذكر في الوقت ذاته أن هذه العلامات قد تدل أيضا على إصابة المريض بمرض السكري أو قصور الغدة الدرقية أو أمراض الغدة النخامية.
 
هذا وتشير التغييرات في أظفار يدي الإنسان أيضا إلى تطور الأورام الخبيثة. والعلامة الأخرى على السرطان هي سوء التئام الجروح.
روسيا اليوم
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