living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التعرض للخضار يساهم بمكافحة العادات الصحية السيئة.. إليكم كيف

4
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عادةً ما ينصح العلماء بالتنزه في الحدائق العامة والهواء الطلق عند الشعور بالتوتر الشديد لما له من فوائد على الصحة النفسية.
 
وفي هذا السياق، أظهر بحث جديد نُشر في دورية Health & Place العلمية أن رغبة المرء الشديدة بالطعام غير الصحي أو بالتدخين أو غير ذلك من الرغبات المضرة، يمكن التغلب عليها ببساطة بمجرد الخروج إلى الطبيعة، وإحاطة الشخص لنفسه بما يكفي من النباتات.
 
وقد قام فريق باحثين من جامعة بليموث في المملكة المتحدة يتتبع 149 شخصاً (معظمهم من الإناث) يبلغ متوسط أعمارهم الـ40 عاما.
 
وطلب من كل مشارك الانتقاء بين الخيارات التالية التي يتوق إليها بشدة: الطعام والشوكولاتة أو الكافيين والنيكوتين أو غيرها من الرغبات المضرة.
 
وقام المشاركون بعد ذلك بتسجيل رغباتهم باستبيان، يمكن من خلاله قياس عناصر معينة مثل شدة الرغبة، ومدى تحكم تلك الرغبة الشديدة بهم.
 
التعرض للمساحات الخضراء
ثم قام الباحثون بحساب قدر الطبيعة الخضراء التي تعرض لها المشاركون، من خلال حساب حجم المساحة الخضراء في الحي محل إقامتهم وإطلالة شرفات ونوافذ منزلهم ومدى قرب سكنهم من حديقة خاصة، واستخدام المشاركين للحدائق أو ذهابهم إلى المناطق الريفية.
 
موضوع يهمك?دخل طبيب أسنان ألماني موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن اقتلع "أطول سن في التاريخ من فم مريض يعاني ألماً شديداً"... دخل موسوعة غينيس.. طبيب يقتلع ضرسا الأطول في التاريخ صحة
بعدها، قام كل مشارك بتقييم حالته المزاجية باستخدام شكل من أشكال قياس الاكتئاب والقلق والإجهاد.
 
بعد تحليل كل تلك المعلومات، وجد الباحثون أنه من المفيد أن تكون هناك خضرة على مقربة من المرء.
 
وفي هذا السياق، قال لين مارتن، الباحث الرئيسي في هذه الدراسة: "التعرض للمساحات الخضراء، على سبيل المثال، القدرة على رؤية الأشجار في حديقتك أو من خلال نافذتك، ثبت أنه يساعد على التقليل من حالات التوق الشديدة لبعض الأمور". كما تبيّن أن الطبيعة تجعل الإنسان سعيداً.
 
ويمكن للمرء تجربة هذا "الحل الأخضر" بشكل بسيط، فعند الشعور بأن اليوم يمضي على نحو غير مرض، يمكن الخروج قليلا خارج المنزل أو ممارسة المشي في حديقة عامة، وعند العودة إلى المنزل سيجد الشخص نفسه أكثر هدوء، وعلى استعداد لمواجهة التحدي الذي يواجهه.
 
وأضاف مارتن: "نتائج الدراسة تشير إلى أن التخفيف من المزاج السلبي يلعب دوراً مهماً في هذا المجال، حيث ثبت أن المشاركين في الدراسة ممن تتوافر مساحات خضراء قرب منازلهم كان لديهم ميزة انخفاض المزاج السلبي، وبالتالي لاحظنا انخفاض مستوى الرغبة عندهم لتناول ما يمكن أن يتسبب لهم بالضرر".
 
وتعد هذه النتائج دليل جديد على أن المساحات الخضراء تعد وسيلة أساسية لعلاج الاكتئاب والتوتر.
 
إضافة الخضار إلى حياتنا
ومن أجل تحسين الحالة المزاجية والتخلص من أي حالات توق شديدة لأطعمة أو كافيين أو نيكوتين أو غيرها مما تتراوح أضراره ما بين السمنة أو التأثير على الصحة ووصولاً إلى الإدمان، فإنه من المفيد أن يتم إضافة المزيد من اللون الأخضر إلى الأشياء المحيطة بنا، سواء باقتناء النباتات المنزلية أو بجعل رياضة المشي في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق يومياً جزءا من روتين الحياة اليومي.
 
أما أولئك الذين يعملون في المنزل، فيمكنهم وضع المكتب بالقرب من نافذة حتى يمكنهم من خلالها إلقاء نظرة خاطفة والحصول على جرعة من الطبيعة الخضراء في استراحات متكررة لكن قصير (مدتها 30 ثانية).
 
كما يعد الاهتمام بزراعة بعض النباتات في شرفة أو حديقة المنزل ورعايتها أو الاهتمام لمن يوجد لديهم مساحات لذلك من الوسائل الفعالة للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول أي أطعمة أو مشروبات أو التدخين، بما يكفل لهم حالة صحية مزاجية إيجابية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout