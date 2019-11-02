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لا تغلوا المياه أكثر من مرة!

2
NOVEMBER
2019
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حذّر خبير في معالجة المياه من طريقة إعداد المشروبات الساخنة مع قدوم فصل الشتاء، وذلك بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام".

وعلى الرغم من إيجابياتها، أوضح الخبير أن البعض يعد المياه المستخدمة بطريقة خاطئة تضر الجسم وتحول إيجابيات تلك المشروبات إلى سلبيات قاتلة، مضيفًا أن "البعض يرتكب أخطاءً جسيمة عند القيام بعملية غلى مياه الشرب المستخدمة فى إعداد مشروبات الشتاء الساخنة، وذلك بترك كميات من المياه لتبرد ثم يقومون بإعادة غليها مرة أخرى".

كما أشار إلى أن "هذا الفعل الشائع لا يدرك أصحابه أن تأثيراته السلبية على صحتهم قد تصل إلى حد الموت مع الاستمرار فى ارتكابه".

وفي الختام شدد الخبير على أن تكرار عملية غلي المياه أكثر من مرة بعد تركها تبرد، يخفض من كمية الأوكسجين والنيتروجين في المياه مما يؤدي إلى تركيز المعادن والأملاح فى المياه، وهو ما يؤثر سلبًا على صحة الكلى، ويجعلها على المدى البعيد عرضه للموت البطئ، فهذا قد يؤدي إلى إضعاف وظائف الكلى وتعريضها لعملية الفشل الكلوي".

الاهرام
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