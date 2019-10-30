عربات الأطفال.. بيئة ملوثة تعيق نمو الدماغ

A + A -

يتعرض الرضع لنسبة كبيرة من التلوث، تفوق ما يتعرض له الكبار بسبب عربات الأطفال التي تحتوي مستويات عالية من المعادن السامة.

واكتشفت دراسة حديثة لجامعة بريطانية، أن الرُضع يتعرضون لهواء ملوث وهم داخل عربة الأطفال التي يدفعها الآباء لأنهم أقرب إلى الأرض، وبالتالي فهم معرضون أكثر لعوادم السيارات التي تلوث الهواء.

وأضافت أن مستويات التلوث تكون أكبر في الهواء القريب من سطح الأرض، وخاصة على مسافة أقل من المتر، وبالتالي فإن الأطفال يتعرضون لما يصل إلى 60 في المئة من الهواء الملوث بالجسيمات الدقيقة مقارنة بالبالغين.

خبراء في المركز العالمي لبحوث الهواء النظيف، في جامعة "سري" يقولون، إنه نظراً لمدى ضعف الرضع بسبب أنسجتهم وأنظمة المناعة وعملية تطور الدماغ في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم، فإن تعرضهم لهذه المستويات الخطيرة من التلوث يثير القلق بشدة.

فالتلوث على جانب الطريق يحتوي على مستويات عالية من المعادن السامة التي يمكن أن تتسبب في إعاقة نمو الدماغ عند الرُضع. ولتجنب هذه المخاطر نصح معدو الدراسة بضرورة تجنب الطرق المزدحمة، ووضع أغطية على عربات الأطفال لتقليل وصول الهواء الملوث إليهم.

الدراسة، التي نشرت في مجلة البيئة الدولية، لم تتطرق إلى جودة ونوعية عربات الأطفال، وما إذا كانت بعض هذه العربات أفضل من غيرها، أو توفر حماية أكبر من التلوث.