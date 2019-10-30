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بعد عقود من الكفاح.. انتصار جزئي على شلل الأطفال

30
OCTOBER
2019
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أعلن مسؤولو الصحة العالمية عن تحقيق انتصار جزئي في الكفاح المستمر منذ عقود للقضاء على مرض شلل الأطفال، إذ تم التصديق على القضاء على سلالة ثانية من ثلاث سلالات للفيروس على مستوى العالم.
 
وبالقضاء على النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال، المعروف أيضا بدبليو بي في 3، ستكون تلك ثالث مرة في التاريخ تشهد التخلص من فيروس يصيب البشر، بعد إعلان القضاء على الجدري عام 1980، والنوع الثاني من فيروس شلل الأطفال عام 2015.
 
وينتشر شلل الأطفال بين السكان المعرضين للإصابة، في مناطق تغيب عنها المناعة وتعاني من سوء الرعاية الصحية. ويهاجم الفيروس الجهاز
العصبي، وقد يسبب شللا دائما في غضون ساعات.
 
 
ولا يوجد علاج للمرض، لكن من الممكن الوقاية من العدوى عن طريق التطعيم. ويرجع الانخفاض الشديد في عدد الحالات المصابة في العقود
القليلة الماضية إلى حد كبير لتكثيف حملات التطعيم محليا وعالميا للرضع والأطفال.
 
قضاء تام على نوع من الفيروس
واكتشفت آخر حالة إصابة بالنوع الثالث من فيروس شلل الأطفال شمال نيجيريا في 2012، ومنذ ذلك الحين يجري مسؤولو الصحة العالمية مراقبة مكثفة للتأكد من القضاء عليه.
 
وذكرت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في بيان "مع عدم رصد النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال في أي مكان على مستوى
العالم منذ 2012، تتأهب اللجنة الدولية للتصديق على التخلص من شلل الأطفال لإعلان القضاء على هذه السلالة دوليا".
 
ويعني النجاح في القضاء على النوع الثالث من الفيروس أن النوع الأول فقط من فيروس شلل الأطفال هو الذي لا يزال منتشرا ويسبب حالات عدوى.
وينتشر النوع الأول من فيروس شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان حيث واجهت جهود القضاء عليه عقبات على مدى العامين الماضيين.
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