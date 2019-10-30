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هل تعلم.. يمكنك التخلص من روائح "غير محببة" بعصير طبيعي

30
OCTOBER
2019
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يتعرض الإنسان أحياناً إلى مواقف محرجة، بسبب روائح غير محببة تصدر عن الجسم والفم. ولكن الكثير لا يعلم أن التخلص من هذه الروائح ممكن وبطرق سهلة جدا.
 
فالاهتمام بصحة الفم والعناية الجيدة بالبشرة واستخدام المنتجات المعطرة، قد تتجنب هذه الروائح. كما أن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة "عصير التفاح الأخضر والنعناع والبقدونس" تساهم على القضاء على كل تلك الروائح.
 
 
وللحصول على العصير نحتاج إلى تفاحة خضراء، وورقتي نعناع، وباقة بقدونس، وعصير حامض، وملعقة وسط من بيكربونات الصودا، وكوب من الماء. ويقطع التفاح وتنزع بذوره وتوضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.
 
ويمكن الاستفادة من خصائص هذا العصير من خلال شرب كوب منه كل صباح وقبل تناول طعام الفطور. كذلك يمكن استخدامه بعد تناول طعام يحتوي على الثوم أو البهارات الحارة.
 
كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة، وتلك التي تحتوي على الدقيق والسكر وغيرها من المواد التي تعزز عملية تجمع السموم في الجسم وبالتالي صدور الروائح الكريهة عنه. ومن الضروري أيضاً شرب كمية كافية من الماء.
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