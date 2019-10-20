ما خطورة الاحتباس الحراري على المدن؟

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أعلنت إيرينا سميرنوفا مديرة مختبر النمذجة والتنبؤ بتلوث الجو في المرصد الجيوفيزيائي الرئيسي، أن ارتفاع درجة حرارة الهواء نتيجة التغيرات المناخية، يلوث هواء المدن.

وقالت إيرينا سميرنوفا في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "ستتكون شوائب ثانوية ناتجة عن التفاعلات الكيميائية (ثاني أكسيد النتروجين، أوزون، الفورمالديهايد). فعلى سبيل المثال، عند ارتفاع درجة حرارة الهواء يزداد تركيز الفورمالديهايد، وهذا ما نلاحظه خلال السنوات الأخيرة في المدن".

وتضيف موضحة، الفورمالديهايد، هي شوائب تنبعث في الهواء الجوي من المصانع ووسائط النقل وكذلك نتيجة التفاعلات الكيميائية المتعاقبة تحت تأثير أشعة الشمس.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه لا توجد تقديرات دقيقة لازدياد تركيز هذه الشوائب في الهواء الجوي عند ارتفاع درجة الحرارة. ولكن في ظروف ارتفاع درجة حرارة الهواء، تتغير سرعة التفاعلات الكيميائية، ويشتد النشاط الكيميائي للغلاف الجوي. فمثلا يرتفع تركيز الفورمالديهايد عند ارتفاع درجة حرارة الهواء بمقدار 2-10 ميكروغرام في المتر المكعب. وهو ما نلاحظه بوضوح عند وجود ما يسمى الموجات الحرارية.