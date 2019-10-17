living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف فائدة القهوة في مكافحة مرض السكري 2

17
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتشف علماء جامعة إيلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة، أن قشور القهوة وقشور بذورها، تحتوي على مركبات الفينول المفيدة في مكافحة السمنة والنوع الثاني من مرض السكري.
 
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين استعرضوا، كيف انخفضت عملية الالتهابات عند معالجة الخلايا الدهنية للفئران بمستخلص قشور القهوة، فقد قام اثنان من مركبات الفينول غير السامة للجسم – حمض البروتوكتيك وحمض الغال – بتحسين حساسية الأنسولين وعملية امتصاص الغلوكوز.
 
وتساهم الخلايا الضامة والخلايا الشحمية في الإجهاد التأكسدي واضطراب عملية امتصاص الغلوكوز، عند وجود الالتهابات المرتبطة بالسمنة، ما يفاقم الحالة أكثر. وزرع الباحثون كلا النوعين من الخلايا معا لتتبع كيف تتفاعل مع بعضها. وعولج نبيت الخلايا بمستخلصين وخمس مركبات الفينول.
 
اتضح من هذه العملية أن حمض البروتوكتيك وحمض الغال يمنعان تراكم الدهون البيضاء في الخلايا الشحمية عن طريق تحفيز عملية تحلل الدهون، وتتشكل في نفس الوقت خلايا الأنسجة الشحمية البنية، التي تنتج الحرارة من خلال حرق الدهون. ومع نمو الخلايا الشحمية تبدأ الخلايا البلعمية في إفراز عوامل الالتهابات وتخفيض عدد الميتاكوندرا في الخلايا الدهنية، ما يمنع تحلل الدهون. من جانبها توقف مركبات الفينول تأثير خلايا المناعة في الخلايا الدهنية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout